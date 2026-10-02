Klopp riskoval souhru, aby chránil hráče. Jeho druhé Německo teď ukázalo, proč ten experiment nemusí být tak šílený

Po remíze s Nizozemskem a porážce s Řeckem vypadal plán Jürgena Kloppa přinejmenším podezřele. Německo rozdělilo reprezentační blok mezi dvě téměř oddělené skupiny hráčů, aby snížilo jejich fyzickou zátěž, a první výsledky nabízely jednoduchý protiargument: reprezentace má tak málo společného času, že si ho dobrovolně ještě rozdělit může být luxus, který si národní tým nemůže dovolit.
Proti Srbsku ale přišla první odpověď opačným směrem. Z původní skupiny zůstalo jen šest hráčů, sestava se výrazně změnila a Německo přesto vyhrálo 2:0. Debutovali další fotbalisté, Tom Bischof dal svůj první reprezentační gól a Florian Wirtz jeden připravil a druhý sám vstřelil.
To samozřejmě ještě neznamená, že Kloppův experiment funguje. Znamená to ale, že debata už nemůže stát jen na předpokladu, že bez stabilní jedenáctky nelze vybudovat stabilní reprezentaci.
Klopp možná nestaví jeden tým. Snaží se postavit jeden jazyk
Reprezentační fotbal tradičně stojí na omezeném počtu tréninků. Klubový trenér může své principy opakovat každý týden, reprezentační kouč dostane hráče několikrát za rok a často jen na několik dnů. Právě proto se stabilita sestavy obvykle považuje za jednu z mála možností, jak nedostatek společného času kompenzovat.
Klopp jde proti tomu.
Pokud rozdělí kádr na dvě skupiny a mezi zápasy vymění většinu mužstva, záměrně se vzdává části individuálních vazeb. Krajní obránce si méně zvyká na křídlo před sebou, stoper na partnera vedle sebe a záložník na pohyb útočníka, kterého hledá přihrávkou.
Aby to fungovalo, musí tyto vztahy nahradit něčím jiným. Tím něčím má být systém. Hráč nemusí přesně vědět, co udělá konkrétní spoluhráč, pokud všichni vědí, co má v dané situaci udělat člověk na jeho pozici.
Srbsko bylo první zápas, kdy tahle myšlenka opravdu vypadala viditelně
Proti Nizozemsku Německo neudrželo vedení. Proti Řecku poprvé v historii vzájemných zápasů prohrálo. Bylo tedy snadné tvrdit, že Klopp chrání nohy hráčů za cenu toho, že mužstvo nemá rytmus. Srbsko ale dostalo jinou verzi Německa a přesto bylo možné rozeznat stejné principy.
Němci chtěli rychle získávat míč zpět, drželi vyšší intenzitu bez něj a po zisku hledali vertikální řešení. Bischofův první reprezentační gól navíc přišel od hráče, který nepotřeboval měsíce v zavedené hierarchii, aby v systému našel vlastní prostor.
Klopp po utkání označil výkon za standard, od něhož se chce dál odrážet. To je možná důležitější než samotné dva góly. Pokud dokáže podobný standard přenést mezi různými sestavami, jeho model začne dávat mnohem větší smysl.
Otázka už nezní jen „kde je souhra“
Po prvních dvou zápasech se nabízela obava, že dva téměř oddělené týmy nikdy nezískají potřebné automatismy. Po Srbsku se objevuje protistrana téže otázky: co když Klopp nepotřebuje tolik automatismů mezi konkrétními lidmi, pokud dokáže vytvořit automatismy mezi konkrétními rolemi? To by byl zásadní rozdíl.
V takovém systému může Florian Wirtz dostat jiného spoluhráče napravo, jiného před sebou i jiného za sebou, ale struktura prostoru kolem něj zůstane podobná. Náhradník pak nenastupuje do cizího mužstva. Nastupuje do známé pozice v známém mechanismu.
Právě to je princip, který velké klubové týmy budují měsíce. Klopp se jej snaží naroubovat na reprezentaci v podmínkách, kde má zlomek času.
Výhoda se může ukázat až na turnaji
Celý experiment má ještě jednu vrstvu. Moderní velké turnaje se nehrají s jedenácti hráči. Zranění, karetní tresty, prodloužení a krátké rozestupy mezi zápasy znamenají, že trenér dříve nebo později potřebuje širší kádr.
Tým založený na jedné pevné jedenáctce může vypadat skvěle, dokud z něj nevypadnou dva důležití lidé. Klopp si možná tuto závislost záměrně rozbíjí předem. Cena je zřejmá: méně společných minut nejsilnější sestavy. Potenciální odměna také: dvacet hráčů, kteří nejsou náhradníky, ale skutečnými součástmi stejného systému.
Srbsko zatím nedokazuje, že Německo tuto odměnu získá. Jedno vítězství po dvou nepřesvědčivých zápasech by podobný závěr neuneslo.
Poprvé ale ukázalo, že Kloppův podivný experiment nemusí být jen řešením přetíženého kalendáře. Může být pokusem postavit reprezentaci, která nebude závislá na tom, zda se na hřišti sejde jeden konkrétní tým.
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Zdroje: Reuters – Joy for Germany as Ronaldo-less Portugal win in Denmark [1], Reuters – Late Gakpo equaliser earns Dutch draw against Germany to spoil Klopp debut [2].