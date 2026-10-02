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Joshua je připraven odstoupit ze zápasu s Furym. To vše kvůli šéfovi UFC

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Anthony Joshua dal před dlouho očekávaným duelem s Tysonem Furym jasně najevo, že jeho loajalita patří Eddiemu Hearnovi. Spor o roli Dany Whitea tak pořád může zasáhnout do už potvrzeného zápasu.
Joshua je připraven odstoupit ze zápasu s Furym. To vše kvůli šéfovi UFC

Joshua je připraven odstoupit ze zápasu s Furym. To vše kvůli šéfovi UFC

Zdroj: World Boxing Council
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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