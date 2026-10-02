Chlopčík se vrací do StarDance: Bude hodnotit stejně? Promluvil i o konci Ebena a Kostkové

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Po roční pauze je zpět! Zdeněk Chlopčík (69) se znovu objeví za porotcovským stolem StarDance a slibuje, že ze své ostrosti nic nesleví. Exkluzivně pro Aplausin.cz promluvil o návratu do hlavního vysílacího času, loňské pauze, své celoživotní lásce k tanci i o konci moderátorské dvojice Marka Ebena a Terezy Kostkové. A jeho slova jsou překvapivě bez emocí.
Zdeněk Chlopčík si během loňské pauzy od StarDance rozhodně zoufat nemusel. Naopak si podle svých slov volné soboty pořádně užil. „ Já jsem si to užil opravdu hodně, protože se mi uvolnily soboty.“ Když se dozvěděl, že v poslední řadě nebude, jako první ho prý napadla právě volná sobota. Teď už je ale všechno jinak a oblíbený porotce se vrací zpět na televizní obrazovky.
A diváci se mohou těšit na Chlopčíka takového, jakého ho znají. Žádné velké změkčení jeho hodnocení podle všeho nehrozí. „ Na tuhle řadu se opravdu moc, moc těším a myslím si, že budu hodnotit pořád stejně.“ Je tedy jasné, že ostré komentáře a nekompromisní verdikty mohou být znovu jedním z koření letošní StarDance.
Překvapivě bez nostalgie ale mluví o tom, že loni u soutěže nebyl. Zatímco fanoušci jeho absence litovali, samotný Chlopčík prý žádné slzy neuronil. „ Ne, vůbec ne. Prostě já beru život, jak přichází, tak to mělo být. A opravdu, vůbec jsem z toho nebyl smutný.“ Tanec je však podle něj natolik zásadní součástí jeho života, že si bez něj nedokáže představit ani budoucnost. „ Myslím si, že do konce života budu učit a budu tančit," doplnil pro Aplausin.cz.
A jaký tanec vlastně vystihuje jeho současný život? Chlopčík se příliš nerozmýšlel. „ Asi bych řekl samba, foxtrot, něco takového. Takového svižnějšího.“ Zdá se tedy, že porotce rozhodně nezpomaluje a do nové řady StarDance vstupuje v pořádně svižném tempu.
Velkým tématem letošní sezony je ale také budoucnost samotné StarDance. Už se totiž mluví o tom, že moderátorská dvojice Marek Eben a Tereza Kostková nebude pořad provázet navždy. A Chlopčík přiznal, že se o jejich možném konci mluvilo už během poslední řady. „ I Marek říkal, že už je toho docela hodně.“ Kdo by známou dvojici mohl nahradit, ale prozradit nechtěl. „ Koho vyberou, tak to je v podstatě jedno, protože stejně budou srovnávat pořád s Markem a s Terezkou.“ Na vlastní tip se pak zmohl jen stručně: „ Ne, nemám. Opravdu ne.“
Jedno je tak jisté. Zdeněk Chlopčík je zpět, tanec stále miluje a od jeho hodnocení rozhodně nelze čekat žádnou revoluci. StarDance se vrací 10. října a společně s ní i porotce, jehož výroky umějí rozvířit emoce u televizních obrazovek i na sociálních sítích. Zdroj: Aplausin.cz