Dcera Martina Zounara vyrostla do krásy: Celý národ ji viděl v televizi, přesto ji herectví nechytlo

Martin Zounar má doma důvod k radosti, který se s žádnou televizní rolí srovnávat nedá. Jeho dcera Claudia vyrostla v sebejistou mladou ženu. Herectví si ale jako hlavní cestu nevybrala.
Martin Zounar patří k hercům, jejichž tvář televizní diváci znají už desítky let. Jeho dcera Claudie ale ukazuje, že slavné příjmení nemusí automaticky znamenat pokračování rodinné herecké tradice. Na In-Lifestyle jsme se podívali na to, čemu se dnes sedmnáctiletá dcera známého herce věnuje, jaké má plány do budoucna a co o ní pyšný tatínek v minulosti prozradil.
Zahrála si v seriálech, herectví ji ale nakonec nechytlo
Claudie Zounarová se narodila 4. listopadu 2008 a letos na podzim tak oslaví osmnácté narozeniny. Jejími rodiči jsou Martin Zounar a producentka Simona Brdičková, která se podílela například na seriálech Slunečná a Krejzovi, v nichž si její dcera také zahrála. Rodiče spolu sice už nežijí, ale podle Martina Zounara jejich vztah zůstal velmi dobrý, a navíc od sebe bydlí jen zhruba sto metrů, takže se mohou bez složitého cestování vídat, kdykoliv je napadne.
A ačkoliv se Claudie před kamerami objevila už jako dítě a ve Slunečné ztvárnila větší roli v podobě Anežky, dcery seriálových manželů Jany Strykové a Karla Zimy, k herectví jí to netáhne. Zpočátku ji natáčení bavilo a sama tehdy říkala, že ji potěšilo, když ji do role vybrali. Dnes už ale ví, že herecká dráha pro ni nebude.
„Mě to ale nechytlo,“ přiznala v rozhovoru pro iDNES.
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To, že Claudie nepůjde v otcových stopách, podle všeho Martina Zounara nijak netrápí. Už před několika lety o dceři mluvil v souvislosti s parkurem a dával najevo, že je rád, když má vlastní zájmy.
„Studuje, k tomu dělá ten sport, který je poměrně náročný a plně se mu věnuje. Mám z ní jenom radost,“ prozradil herec pro Super. Claudie už dosáhla i výrazných sportovních úspěchů. Podle dostupných informací se účastnila mistrovství republiky v parkuru a dvakrát tam získala bronzovou medaili. Foto: Nextfoto, Martin Zounar a Claudie Zounarová na představení podzimního programu TV Nova a Oneplay
Po určité pauze způsobené zdravotními problémy jejího předchozího koně se letos k závodění vrátila. Parkur však není jedinou oblastí, na kterou se Claudie soustředí. Studuje na soukromé Leonardo V. Academy a podle jejích slov jí jdou především jazyky. Do budoucna by ráda pokračovala na vysoké škole ekonomického zaměření a uvažuje o managementu. V tom ji podle jejích slov podporují oba rodiče, se kterými má velmi blízký vztah. O otci ostatně mluvila s velkou náklonností a zdůraznila, že jí byl oporou i při návratu k závodění.
Martin Zounar se o dceři vyjadřuje podobně. Je rád, že si našla vlastní cestu, a prý si na ní nejvíc cení její povahy, vztahu k přírodě a zvířatům a ochoty myslet na druhé. Ani jeden z nich tak zjevně neřeší, že se Claudie nakonec nevydala za hereckou kariérou. Mnohem důležitější je, že si našla něco, co ji baví, ať už jde o koně, školu, nebo plány do budoucna.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Z dcery Martina Zounara vyrostla už brzy dospělá mladá žena: Herectví ji však nechytlo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.