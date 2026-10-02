Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tupou žiletku nevyhazujte. Ruský trik s alobalem jí vrátí ostří za 20 vteřin, stačí tahy proti směru holení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jednorázové holítko skončí v koši po pár oholeních a v domácnosti, kde se holí skoro každý, se balení vyprázdní za chvilku. Postup, který si předávají Rusové, slibuje čepeli druhý život bez nákupu nové. Potřebujete k němu jedinou věc, a tu máte nejspíš v kuchyňské zásuvce.
Tupou žiletku nevyhazujte. Ruský trik s alobalem jí vrátí ostří za 20 vteřin, stačí tahy proti směru holení

Tupou žiletku nevyhazujte. Ruský trik s alobalem jí vrátí ostří za 20 vteřin, stačí tahy proti směru holení

Zdroj: Foto: Takkk - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:15

Reklama
Další články z Centrum Extra: Bydlení
Pařez na zahradě dokáže přežít strom o 50 let: s vrtačkou a močovinou ho změkčíte během několika týdnů
Pařez na zahradě dokáže přežít strom o 50 let: s vrtačkou a močovinou ho změkčíte během několika týdnů
Většina lidí používá jen dvě strany struhadla ze čtyř. Co vlastně umí ty zbylé a proč se vyplatí kapka oleje
Většina lidí používá jen dvě strany struhadla ze čtyř. Co vlastně umí ty zbylé a proč se vyplatí kapka oleje

Čtyřstěnné struhadlo najdete v základní výbavě téměř každé kuchyně, jen málokdo z něj ale dostane všechno....

Víčka od PET lahví místo do koše: slepená k sobě udělají květináč, u kulatého posuňte patra o půl víčka
Víčka od PET lahví místo do koše: slepená k sobě udělají květináč, u kulatého posuňte patra o půl víčka

Z barevných uzávěrů, které jinak putují rovnou do pytle na plast, se dá poskládat obal na květináč na míru...

Tlačítka na ovladači od televize jdou zmáčknout jen vší silou? Spraví to alobal, děrovačka a trochu lepidla
Tlačítka na ovladači od televize jdou zmáčknout jen vší silou? Spraví to alobal, děrovačka a trochu lepidla

Ovladač, který reaguje až na pořádný tlak palcem, nemusí skončit v koši. Existuje domácí oprava z...

Kočka vám olizuje obličej? Vysvětlení je devět a ani jedno nemá vědecký důkaz, dvě znamenají veterináře
Kočka vám olizuje obličej? Vysvětlení je devět a ani jedno nemá vědecký důkaz, dvě znamenají veterináře

Drsný jazyk na tváři může být poklona, prosba o pozornost i příznak, kvůli kterému byste měli zvednout...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Bydlení
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.