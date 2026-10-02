Fotky Google mají vážnou chybu, přestávají fungovat tlačítka. Týká se to hlavně Pixelů, Google mlčí

Představte si jednoduchý úkon, který na telefonu Pixel děláte denně: vyfotíte snímek, oříznete ho a chcete ho hned poslat. Jenže po uložení úprav zůstanou ikony ve spodní liště viditelné, ale klepnutí na ně neudělá vůbec nic. Nejde sdílet, nejde znovu upravit ani smazat. Přesně tohle se od 24. září 2026 děje některým uživatelům Google Fotek napříč několika generacemi telefonů Pixel. První hlášení se objevila na Redditu, kde majitel Pixelu 11 Pro XL popsal, že oříznuté fotky se stávají prakticky nepoužitelnými. V komentářích se rychle přidali další uživatelé s Pixelem 9, 9a i 10 Pro XL. Server Android Authority o den později sesbíral reporty pokrývající řady Pixel 8 až 11. Google k problému několik dní veřejně mlčel, až 28. září 2026 mluvčí firmy potvrdil, že tým na opravě pracuje.
Co přesně se děje a proč je to vážné
Chyba se projevuje po editaci snímku v integrovaném editoru Google Fotek, nejčastěji po ořezu nebo otočení, ale podle hlášení může nastat i po jiné úpravě. Jakmile uživatel změnu uloží, spodní panel s akcemi přestane reagovat. Tlačítka Sdílet, Upravit, Přidat do a Koš zůstávají vizuálně na místě, ale na dotek nereagují. Bez předchozí editace se přitom stejné fotky chovají normálně.
Nejde jen o kosmetickou vadu. Google Fotky jsou na Pixelech výchozí galerií a nefunkčnost základního řetězce „vyfoť, uprav, sdílej“ zasahuje do každodenního používání telefonu. Někteří uživatelé navíc hlásí vedlejší příznaky: editovaná fotka se dočasně nezobrazuje v jiných aplikacích nebo se v knihovně objevují duplicity. Důkazy o plošné ztrátě fotek ale v otevřených zdrojích nejsou. Podle dostupných hlášení jde především o zablokovanou funkčnost, nikoli o mazání dat.
Pixely hlavně, ale ne výhradně
Veřejně dohledaná hlášení pocházejí převážně z komunity kolem telefonů Pixel. Na Redditu se explicitně objevují modely Pixel 9, Pixel 9a, Pixel 10 Pro XL a Pixel 11 Pro XL. Android Authority problém popsala napříč řadami Pixel 8 až 11. Proč zrovna Pixely? Pixel je pro Google Fotky přirozenou referenční platformou, aplikace je tu předinstalovaná a nové funkce editoru se na telefony Google často dostávají mezi prvními.
Důležité ale je, že chyba není čistě pixelí záležitostí. Android Authority ve svém článku z 28. září 2026 uvádí i potvrzený případ na Samsungu Galaxy S25 Ultra. Formulace „týká se hlavně Pixelů“ tedy odpovídá rozložení dostupných reportů, ale neznamená, že by ostatní telefony s Androidem byly automaticky v bezpečí.
Pro české uživatele platí totéž: veřejný český report se nám sice nepodařilo dohledat, ale nic zatím nenasvědčuje regionálnímu omezení. Google oznámil, že nové úpravy editoru distribuuje globálně, takže uživatel se stejnou verzí aplikace může být zasažen bez ohledu na zemi.
Časová osa: od aktualizace k potvrzení chyby
Klíčové je, co se kolem Google Fotek dělo v posledních dnech:
- 23. září 2026 – na Google Play se objevuje nová aktualizace aplikace Google Fotky.
- 24. září 2026 – produktový blog Googlu oznamuje globální nasazení vylepšeného nástroje pro anotace v editoru. Tentýž den se na Redditu objevují první hlášení o nefunkčních tlačítkách po editaci.
- 25. září 2026 – Android Authority sesbírá reporty z více modelů Pixelů a publikuje první článek.
- 28. září 2026 – mluvčí Googlu potvrzuje chybu a sděluje, že tým „pracuje na co nejrychlejším nasazení opravy“.
Přímou příčinnou souvislost mezi nasazením nového nástroje pro anotace a chybou Google veřejně nepotvrdil. Časová shoda je ale nápadná: den po oznámení a aktualizaci se začaly hromadit stížnosti.
Pro kontext: v srpnu 2026 Google Fotky trpěly jiným rozšířeným bugem s funkcí hromadného výběru fotek. Tehdy Google po potvrzení nasadil opravu zhruba během jednoho dne. Tentokrát mezi prvními reporty a oficiálním potvrzením uplynuly čtyři dny.
Jak chybu obejít, než přijde oprava
Google spolu s potvrzením problému zveřejnil dva dočasné postupy:
- U nových úprav – při editaci fotky zvolit možnost „Uložit jako kopii“ místo prostého uložení. Kopie by se měla chovat normálně.
- U už upravených fotek – sdílení nebo mazání provádět přes webové rozhraní photos.google.com, kde se problém podle dostupných informací neprojevuje.
V komunitě se objevují i neoficiální rady, například restart telefonu nebo odinstalace aktualizací aplikace, ale ty Google nepotvrdil jako řešení.
Co se týče samotné opravy: Google neoznámil konkrétní datum ani číslo verze. Play Store umožňuje takzvaný postupný rollout, kdy aktualizaci dostává nejdříve jen část uživatelů. Prakticky to znamená, že opravu půjde stáhnout ve chvíli, kdy se v detailu Google Fotek v Play Storu objeví tlačítko „Aktualizovat“. To může u různých uživatelů nastat v jiný den.
Signál, nebo epizoda?
Jeden bug sám o sobě neznamená systémový problém. Google má u svých klíčových aplikací historicky poměrně rychlou reakční dobu a srpnový precedent ukazuje, že umí podobné chyby opravovat rychle. Jenže právě proto je čtyřdenní prodleva mezi prvními reporty a veřejným potvrzením u aplikace, kterou používají stovky milionů lidí, pozoruhodná. A hlavně: chyba nepostihla okrajovou funkci, ale základní ovládání upravených fotografií.
Kdo si chce ověřit, jestli je jeho telefon zasažený, má jednoduchý test: otevřít čerstvou fotku, oříznout ji, uložit a zkusit klepnout na Sdílet. Pokud ikona nereaguje, zbývá počkat na opravu, nebo prozatím použít webové rozhraní.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman