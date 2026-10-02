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Fotky Google mají vážnou chybu, přestávají fungovat tlačítka. Týká se to hlavně Pixelů, Google mlčí

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Po úpravě snímku v Google Fotkách přestávají reagovat klíčová tlačítka: Sdílet, Upravit i Koš. Problém hlásí majitelé Pixelů 8 až 11, ale i Samsung Galaxy S25 Ultra.
Android telefon, Google nabídka, fotky

Android telefon, Google nabídka, fotky

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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