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Naměříte 90 Mb/s místo gigabitu? Brzdu za 99 Kč najdete za modemem, příplatek za rychlejší tarif stojí tisíce

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Rozdíl mezi kabelem kategorie 5 a 5e je desetinásobek přenosové rychlosti. Pokud vám za modemem visí ten starší, nepomůže ani nejdražší tarif v nabídce operátora, protože fyzická vrstva víc nepropustí. Kontrola zabere minutu a většina lidí ji nikdy neudělala.
Naměříte 90 Mb/s místo gigabitu? Brzdu za 99 Kč najdete za modemem, příplatek za rychlejší tarif stojí tisíce

Naměříte 90 Mb/s místo gigabitu? Brzdu za 99 Kč najdete za modemem, příplatek za rychlejší tarif stojí tisíce

Zdroj: Foto: No machine-readable author provided. David.Monniaux assumed (based on copyright claims). - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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