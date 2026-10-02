Naměříte 90 Mb/s místo gigabitu? Brzdu za 99 Kč najdete za modemem, příplatek za rychlejší tarif stojí tisíce

Scénář se opakuje pořád stejně. Platíte za gigabitový tarif, notebook naměří devadesátku, vy restartujete router, zavoláte na zákaznickou linku a nakonec zvažujete, jestli si nepřiplatit za vyšší rychlost. Kandidát na vysvětlení přitom leží pod stolem: krátký ethernetový kabel s konektorem RJ-45, který technik při instalaci zapojil mezi zásuvku a modem. Bývá dlouhý metr a půl, pochází z doby montáže a od té doby se ho nikdo nedotkl.
Cat5 uřízne celou domácí síť na stovku, i když tarif slibuje gigabit
Ethernetový kabel není jen drát. Standard 100Base-T, typický pro kabely kategorie Cat5, zvládne maximálně 100 Mb/s. Standard 1000Base-T, který běží na Cat5e a vyšších kategoriích, přenese 1 Gb/s, tedy desetinásobek. Cat6A jde podle dokumentace Cisco ještě dál a utáhne 10GBASE-T na vzdálenost až 100 metrů, což je víc, než jakákoli domácnost potřebuje.
Prakticky to má jeden důsledek. Jestli mezi modemem a routerem, případně mezi routerem a počítačem, visí starý Cat5, celá domácí síť se v tom místě zúží na 100 Mb/s. Tarif za tisícovku měsíčně na tom nezmění nic.
Kolika domácností se to týká, nikdo nevyčíslil, a to je na celé věci nejslabší místo. Materiály CETIN uvádějí jen tolik, že se ve starších panelácích a bytových domech kabeláž kategorie 5 na patrech stále objevuje. Novější rozvody už míří na Cat5e nebo Cat6.
Minuta za modemem rozhodne: co má být napsané na plášti
Nejdřív vytáhněte patch kabel zpoza modemu a podívejte se na jeho plášť. Výrobci na něj tisknou kategorii, typicky „CAT 5E“, „CAT 6“ nebo „CAT 6A“, a jak připomíná Belden, na obalu najdete i jméno výrobce a parametry. Když je potisk nečitelný nebo tam není vůbec, máte kandidáta na výměnu.
Druhý krok je měření. Připojte notebook kabelem přímo k modemu, vypněte Wi-Fi, odpojte ostatní zařízení a spusťte test na NetTest.cz nebo Speedtestu. Výsledek, který se drží kolem 90 až 95 Mb/s u tarifu slibujícího víc, ukazuje přesně na strop starého standardu. Pak změřte znovu po výměně, ať víte, jestli se něco stalo.
Tenhle postup mají O2, T-Mobile i Vodafone ve svých servisních návodech. Jen z nich málokdy vypadne věta, že má člověk vyměnit kabel, a přitom je to nejlevnější krok z celé diagnostiky.
99 Kč na Alze proti 3 600 Kč ročně za dvojnásobnou rychlost u O2
Dvoumetrový patch kabel Cat6 se na Alze prodává za 99 Kč, za stejnou částku dostanete Cat6A v délce metr a půl. Desetimetrový stíněný Cat6A S/FTP vyjde na 219 Kč, takže ani propoj napříč bytem nepřekročí dvě stovky.
Proti tomu stojí měsíční příplatky za vyšší tarify. T-Mobile má po skončení promo akce 250 Mb/s za 399 Kč a gigabit za 599 Kč, rozdíl 200 Kč měsíčně dělá 2 400 Kč za rok. U O2 stojí gigabitový tarif také 599 Kč, zatímco 2 000 Mb/s vyjde na 899 Kč. Příplatek 300 Kč měsíčně se za rok nasčítá na 3 600 Kč.
Pokud vaše linka reálně dodává gigabit a vy kvůli kabelu vidíte stovku, dražší balíček nekoupíte rychlost, koupíte si jen vyšší číslo na faktuře.
Ve čtyřech případech je výměna kabelu zbytečná
Nový kabel neřeší všechno. Když už máte Cat5e nebo Cat6 a linka běží na gigabitu, úzké hrdlo leží jinde, typicky ve Wi-Fi, v přetíženém routeru nebo v technologii dostupné na vaší adrese. Stejně tak nepomůže, pokud má modem nebo router jen 100Mb port. T-Mobile na to výslovně upozorňuje: pro plné využití vyšších rychlostí je potřeba modem s odpovídajícím WAN i LAN portem.
Zbývající dva případy se týkají toho, co vlastně měříte. Bezdrátové připojení má vlastní strop daný standardem, vzdáleností a překážkami, takže test přes Wi-Fi o kvalitě kabelu nevypoví nic. A jestli na vaší adrese vyšší rychlost prostě není dostupná, limit technologie v ústředně žádný patch kabel neobejde.
Postup má tedy jasné pořadí: nejdřív vylučte domácí brzdu za stokorunu a teprve potom řešte, jestli má smysl platit stovky měsíčně navíc. Pro většinu domácích propojů stačí nový Cat6 nebo Cat6A v délce 1,5 až 2 metry a výměna je čistě plug-and-play, tedy bez nastavování, bez techniků a bez volání na linku.