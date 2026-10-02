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Pravidelné nošení žabek může chodidlům pořádně uškodit. Mezi časté následky patří puchýře i nepříjemná bolest paty

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Časté nošení žabek v nesprávném prostředí může mít velmi negativní dopady na vaše zdraví. Raději byste se proto měli obrátit na jiné alternativy obuvi.
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Zdroj: Fotografie: MICHAEL POPP / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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