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Osudová noc, která byla vymazána z dějin země, avšak nikoli z paměti přeživších. Vzepřeli se strachu z režimu, i když jejich boj za pravdu znamenal tvrdé následky

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Existují místa, kde i nevinné gesto nebo tichá vzpomínka dokážou vyvolat celostátní pohotovost. Příběh o obrovské naději, která měla být navždy vymazána, ale jejíž tichý plamen děsí mocnáře dodnes. Co se ve skutečnosti stalo v noci, o které miliony lidí nesmějí ani šeptat?
Osudová noc, která byla vymazána z dějin země, avšak nikoli z paměti přeživších. Vzepřeli se strachu z režimu, i když jejich boj za pravdu znamenal tvrdé následky

Osudová noc, která byla vymazána z dějin země, avšak nikoli z paměti přeživších. Vzepřeli se strachu z režimu, i když jejich boj za pravdu znamenal tvrdé následky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:30

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