Osudová noc, která byla vymazána z dějin země, avšak nikoli z paměti přeživších. Vzepřeli se strachu z režimu, i když jejich boj za pravdu znamenal tvrdé následky

Před třiceti lety se odehrála událost, která šokovala celou zemi a zanechala v lidech takový strach, že se báli zapálit byť jen svíčku v parku. Dnes se tato vzpomínka stala
největším postrachem státního režimu. Současná mládež proto vyrůstá v zemi, kde byla část její historie systematicky vymazána. Z učebnic a internetu zmizely při zadání určitých klíčových slov celé odstavce. Mladá generace tak žije v naprosté nevědomosti, zatímco na internetu naráží na prázdné stránky a generace jejích rodičů je režimem nucena o tomto tématu mlčet. Jaro, kdy ulice dýchaly svobodou
Tento příběh začal v Číně jako tichý smutek nad politikem, který chtěl více svobody pro více lidí. Na jaře roku 1989 se však tento smutek proměnil v něco nevídaného – ve vlnu solidarity a naděje, která zaplavila ulice hlavního města. Na náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men) se sešly statisíce až milion lidí. Studenti, dělníci, učitelé i důchodci, všichni chtěli jedno: konec korupce a svobodu slova.
Když vláda vyhlásila výjimečný stav, stalo se něco nepředstavitelného. Náměstí se na týden proměnilo ve svobodný přístav plný koncertů a diskusí, kterému dominovala hrdá socha ze sádry a drátu. Obyvatelé vyšli s úsměvem do ulic, nosili vojákům jídlo a vodu, přesvědčovali je a
upřímně věřili, že lepší a svobodnější svět je již na dosah. Tiší hrdinové proti ocelovým kulkám
Sny se však v noci na 4. června proměnily v krvavou noční můru. Chladná státní moc se rozhodla náměstí vyklidit za každou cenu.
Do města vtrhly tanky a těžce ozbrojení vojáci s rozkazem střílet do neozbrojených lidí. Uprostřed tmy a chaosu lidé prokázali nepředstavitelnou odvahu – pod palbou začali na upravených kolech a dřevěných vozících vjíždět přímo do palebné linie, aby odváželi zraněné do nemocnic. Ráno bylo město pokryto krví a stovkami rozdrcených kol.
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Přesný počet obětí však zůstává velkým tajemstvím; oficiální zprávy přiznaly pouze 200 obětí, nezávislé odhady však hovoří o tisících zmařených lidských životů. Symbolem tohoto dne se stal osamělý muž s nákupními taškami, který se druhý den postavil přímo před kolonu tanků a vlastním tělem ji donutil zastavit. Jeho tichý odpor obletěl svět jako věčný důkaz toho, že lidská důstojnost dokáže čelit i oceli. Země nařízeného ticha
Zbraně utichly, avšak
nemilosrdný útok státu začal terorizovat samotnou paměť národa. Následovalo zatýkání a posílání lidí za mříže po nespravedlivých procesech kvůli jejich účasti na protestech. Jakákoli diskuse o 4. červnu byla prohlášena za nezákonnou a tato tragická kapitola byla vymazána ze stránek knih i z internetu.
Dnes na bezpečnost v zemi i na samotném náměstí dohlížejí tisíce kamer.
Přísná internetová cenzura okamžitě filtruje každé slovo, datum či symbol spojený s touto událostí. Výsledkem je, že mladá generace v Číně kvůli digitální zdi dnes o tragických událostech, které kdysi otřásly světem, téměř vůbec neví.
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Nic z toho však v roce 1989 neskončilo. Tichý, avšak hrdinský odpor obyčejných lidí, kteří odmítají ustupovat strachu, pokračuje i dnes. Dnes má dvě silné podoby, které nedávají státu spát.
Prvním pilířem jsou Matky z Tchien-an-men, skupina 128 příbuzných, zejména žen, které v osudné noci přišly o své děti a blízké. Již celá desetiletí
dělají to, co jim stát zakazuje: na vlastní pěst sestavují seznamy obětí, chrání jejich příběhy před zapomenutím a neúnavně požadují pravdu, odškodnění a vyvození odpovědnosti vůči viníkům.
Odpovědí jim je pouze zastrašování, odposlechy a domácí vězení. Dokonce jim
zakazují vzpomínat na zesnulé. V roce 2026 bylo rodinám zakázáno navštěvovat hřbitovy a klást květiny na hroby svých dětí. Pro tyto matky je boj za pravdu závodem s časem. Osudem jedné z těchto žen je například úplná izolace od světa, boj s rakovinou a nemožnost vidět svého syna, který založil webovou stránku o obětech, za což byl v roce 2019 odsouzen k 12 letům vězení. Když svíčka znamená vězení
Tři desetiletí žila paměť svobodně i v Hongkongu. Každý rok se v parku Victoria scházely stovky tisíc lidí se
zapálenými svíčkami, aby vytvořili jediné svobodné místo na čínské půdě. Dnes je však tento park prázdný a tichý a organizace, která tuto akci pořádala, byla zlikvidována.
Ti, kteří odmítli zhasnout své svíčky, dnes sedí za mřížemi a vůdci hnutí jsou drženi ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci. Do roku 2026 strávili ve vazbě již více než 1 700 dní. I to ukazuje, že tichý odpor nedokáže umlčet pravdu ani za mřížemi.
Ačkoli park Victoria utichl, světlo svíček se nepodařilo uhasit. Přesunulo se do exilu.
Ve městech po celém světě, od Londýna až po New York, lidé každoročně zapalují svíčky a připomínají celému světu, že dokud hoří alespoň jedno malé světlo, minulost zůstává živá a pravdu nelze navždy vymazat.
Zdroje: BBC, Amnesty, Worldatlas