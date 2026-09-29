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Google zpřístupňuje Dovednosti pro Gemini: Novinka bez nutnosti předplatného

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Ne všechny funkce jsou u nás dostupné, pokud jde hlavně o AI různých společností. Platí to i o Gemini, ale jedna funkce se k nám...
Google zpřístupňuje Dovednosti pro Gemini: Novinka bez nutnosti předplatného

Google zpřístupňuje Dovednosti pro Gemini: Novinka bez nutnosti předplatného

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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