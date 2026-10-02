Tlačítka na ovladači od televize jdou zmáčknout jen vší silou? Spraví to alobal, děrovačka a trochu lepidla

Tlačítka na ovladači od televize jdou zmáčknout jen vší silou? Spraví to alobal, děrovačka a trochu lepidlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tlačítka na ovladači od televize jdou zmáčknout jen vší silou? Spraví to alobal, děrovačka a trochu lepidlaZdroj: Foto: espensorvik - licence CC BY 2.0
Článek byl publikován 02.10.2026 06:12
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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