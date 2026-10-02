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Tlačítka na ovladači od televize jdou zmáčknout jen vší silou? Spraví to alobal, děrovačka a trochu lepidla

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Ovladač, který reaguje až na pořádný tlak palcem, nemusí skončit v koši. Existuje domácí oprava z materiálu, který máte v kuchyňské zásuvce, a celá se dá zvládnout bez jediné koupené součástky. Jeden krok se ale dá snadno přehnat a výsledek pak bude horší než původní stav.
Tlačítka na ovladači od televize jdou zmáčknout jen vší silou? Spraví to alobal, děrovačka a trochu lepidla

Tlačítka na ovladači od televize jdou zmáčknout jen vší silou? Spraví to alobal, děrovačka a trochu lepidla

Zdroj: Foto: espensorvik - licence CC BY 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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