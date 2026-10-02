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Rangers existují sto let. Žádný jejich brankář až do dnešní noci nedal gól

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Igor Šesťorkin měl proti Tampě výborný večer už jako brankář. Při vítězství Rangers 5:1 pochytal 24 střel. Několik sekund před koncem ale udělal něco, co se žádnému gólmanovi New York Rangers za sto let existence klubu nepovedlo: získal puk a přes celé kluziště ho poslal přímo do prázdné branky.
Rangers existují sto let. Žádný jejich brankář až do dnešní noci nedal gól

Rangers existují sto let. Žádný jejich brankář až do dnešní noci nedal gól

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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