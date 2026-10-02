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Přišla si zadřepovat a sundala podprsenku: muž cvičící před influencerkou Bryce Adams si stáhl kšiltovku do očí

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Americká influencerka Bryce Adams používá posilovnu jako jeviště. Její video nemá dialog ani scénář a stojí na jediné pointě, přičemž největší díl pozornosti si v něm odnese náhodný člověk v pozadí záběru.
Přišla si zadřepovat a sundala podprsenku: muž cvičící před influencerkou Bryce Adams si stáhl kšiltovku do očí

Přišla si zadřepovat a sundala podprsenku: muž cvičící před influencerkou Bryce Adams si stáhl kšiltovku do očí

Zdroj: Foto: Ricardo Arcanjo de Lima - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

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