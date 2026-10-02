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Před rokem staveniště a maringotka, dnes prosklený dům a vlastní úroda. Farma Vojty Kotka prošla proměnou k nepoznání

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Dennívýzva
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Šest vajec za padesát korun, bedýnka zeleniny za dvě stě padesát. Koncem září se na prvních farmářských trzích v Kozárovicích prodávalo to, co ještě před rokem existovalo jen jako plán na papíře.
Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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