Před rokem staveniště a maringotka, dnes prosklený dům a vlastní úroda. Farma Vojty Kotka prošla proměnou k nepoznání

Farma Vojty Kotka u Kozárovic na Příbramsku prošla pořádnou proměnou. Místo maringotky a staveniště tam aktuálně podle webu eXtra.cz stojí hotový prosklený dům a u něj fóliovník plný rajčat a paprik, ohrady se slepicemi a kůň jménem pan Jahoda. VIP život zaznamenal, že herec, jeho partnerka Radana a syn Hubert tam tráví většinu týdne. Farma se za dvanáct měsíců posunula z improvizace do režimu, který se aspoň vzdáleně podobá fungujícímu hospodářství. Vzdáleně, protože sám Kotek přiznává, že v tak malém měřítku tržby sotva pokryjí odvedenou práci.
Od maringotky k prosklenému domu
Před rokem vypadal šestihektarový pozemek hodinu jízdy od Prahy jako rozlehlé staveniště s jedinou obyvatelnou jednotkou, maringotkou. Zamrzlá voda, rozbitý bojler, zatékání. Romantika venkovského života se v prvních měsících smrskla na boj s živly a úřady: na pozemku se objevily chráněné druhy, což přineslo omezení, se kterými Kotek nepočítal. Bouře strhla část provizorního zázemí, ovce trápil průjem a všude bylo bahno. Dům rostl pomalu. Ale teď už stojí uprostřed areálu moderní prosklená stavba, která nabízí plnohodnotné rodinné bydlení.
Výčet konkrétních posunů na farmě je překvapivě dlouhý na projekt, který běží teprve druhou sezonu:
- Bydlení: Rodina se přestěhovala z maringotky do hotového domu; Radana se synem Hubertem tam pobývá většinu týdne.
- Slepice a vejce: Od prvních nosnic pořízených s pomocí kovboje Aleše po veterinární kontrolu a legální prodej na trzích.
- Fóliovník: Rajčata, papriky, okurky, zelí, saláty; první sklizeň šla rovnou na trhy.
- Zelenina z pole: Brambory, mrkev a další plodiny v bedýnkách za 250 Kč.
- Nový kůň: Filmový kůň pan Jahoda rozšířil stáj; Alešovi koně navíc pomáhají spásat louky.
- Stodola: Rozestavěná, ale už viditelná jako další investice do zázemí.
Proměna není jen vizuální. Mění se funkce místa, z kulisy a experimentu na každodenně obývaný domov s první malovýrobou. Kotkovi plánují na farmě strávit i první společné Vánoce.
První trhy, první realita
Ke konci září se v Kozárovicích konaly první Farmářské trhy Vojty Kotka. Prodávala se vejce, rajčata, mrkev a namíchané zeleninové bedýnky. Ceny odpovídaly běžným farmářským trhům: šest vajec za 50 Kč, bedýnka zeleniny za 250 Kč. Pro malého farmáře v Česku přitom i jednorázový prodej vajec znamená papírování. Podle Ministerstva zemědělství platí režim „malého množství“: nejvýše 60 vajec jednomu zákazníkovi, prodej do 21 dnů po snášce, skladování při 5–18 °C. Chovatel s nejvýše 50 nosnicemi nemusí vejce označovat kódem producenta, pokud u prodeje uvede jméno a adresu. Kotek navíc mluví o vstupu do přechodného období k ekologické certifikaci, to ale znamená roky kontrol, než může použít značku bio.
Tvrdá čísla o obratu nebo zisku Kotek nezveřejnil. Sám ale říká, že při současném objemu ceny zeleniny a vajec jen těžko vyváží skutečné náklady a práci. Starší plán z roku 2025 počítal se 70% mírou samozásobení; dlouhodobý cíl formuluje opatrněji: farma, která „se postará sama o sebe“. Mezi českými herci není Kotek s farmou sám. Karel Roden provozuje chov skotu plemene Dexter a borůvkovou farmu s přímým prodejem, přičemž sám v rozhovoru pro Radiožurnál zdůrazňuje, že pozemky musí mít potenciál se uživit. Zdeněk Žák má dlouhodobý soukromý statek s ovocem, zeleninou a včelami, ale bez mediálního brandu.
Farma, rodina, natáčení
Současně s farmou Kotek zůstává hradním pánem ve třetí řadě Zrádců, která běží od září na Primě. Skloubit hereckou kariéru, televizní projekt a hospodářství s malým dítětem je logistický rébus. Hotový dům ho částečně řeší: Praha zůstává kvůli práci a školce, ale farma už není víkendový výlet. Kotek opakovaně varuje před romantizací venkovského života. Každý kdo uvažuje o něčem podobném prý musí netlačit na rychlost a také se smířit s tím, že první rok je hlavně škola reality. Šest vajec za padesátku zatím není byznys, ale spíš sen, který přežil první zimu, první bouři a první veterinární kontrolu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová