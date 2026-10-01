Apple chystá nový HomePod Mini, ten dostane nové barvy

Apple chystá nový HomePod Mini, ten dostane nové barvyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple chystá nový HomePod Mini, ten dostane nové barvyZdroj: MacRumours
Článek byl publikován 01.10.2026 11:39
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