NHL po noci: Šesťorkin dal historický gól, Edmonton s Vancouverem nastříleli šestnáct branek a Utah smetl Chicago

Osm zápasů přineslo všechno od těsného prodloužení až po šestnáctigólový chaos. Hvězdou noci se stal brankář, který kromě zákroků přidal vlastní gól, několik letních posil skórovalo hned při debutech a dvě mužstva odešla z ledu s šestibrankovým přídělem.
New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 3:2 po prodloužení
Philadelphia po středečním debaklu 0:7 s Pittsburghem podala výrazně lepší výkon a ještě ve třetí třetině vedla 2:1. Luke Hughes ale vyrovnal a jeho bratr Jack rozhodl 1:37 před koncem prodloužení po akci s Jesperem Brattem.
Joseph Woll při debutu za Flyers pochytal 41 střel a byl hlavním důvodem, proč Philadelphia sahala po vítězství. Po dvou zápasech má ale stále jediný bod a výrazný nepoměr mezi množstvím práce pro brankáře a kontrolou hry stojí za další sledování.
Columbus Blue Jackets – Buffalo Sabres 6:3
Matthew Knies odehrál první zápas za Columbus jen několik dní po příchodu z Toronta a okamžitě dal dva góly a přidal asistenci. Charlie Coyle nasbíral tři přihrávky a Blue Jackets otočili časné vedení Buffala třemi góly během necelých šesti minut první třetiny.
Sabres se ještě dvakrát dostali na rozdíl jediné branky, ale jejich přesilovka skončila 0 z 5. Knies tak při debutu rovnou ukázal, proč Columbus v šestihráčové výměně obětoval Kirilla Marčenka.
New York Rangers – Tampa Bay Lightning 5:1
Rangers zvládli první domácí utkání sezony úplně jinak než před rokem, kdy v Madison Square Garden začali bilancí 0–6–1. Tampa nevyužila ani jednu ze sedmi přesilovek a Igor Šesťorkin kromě výborného výkonu v brance přidal několik sekund před koncem i historický gól přes celé kluziště.
Šesťorkin se stal prvním brankářem v celé stoleté historii Rangers, který skóroval. Mika Zibanejad, Pavel Dorofejev, Eeli Tolvanen a Gabe Perreault se postarali o předchozí čtyři góly New Yorku.
Nashville Predators – Minnesota Wild 1:3
Blake Coleman oslavil debut za Minnesotu gólem, který se nakonec stal vítězným. Skórovali také Nick Foligno a Kirill Kaprizov, zatímco Jesper Wallstedt při absenci Filipa Gustavssona zastavil 19 z 20 střel.
Nashville dostal jediný gól od Romana Josiho a nevyužil ani jednu ze čtyř přesilovek. Josi zároveň zahájil už šestnáctou sezonu za Predators a překonal Davida Legwanda v počtu sezon odehraných za klub.
Calgary Flames – Seattle Kraken 1:6
Seattle rozhodl prakticky během první třetiny. Jordan Eberle, Vince Dunn a Frederick Gaudreau vytvořili vedení 3:0 a Flames už se do utkání nedokázali vrátit.
Dunn zaznamenal tři body, Jared McCann tři asistence a Joey Daccord kromě 24 zákroků přidal i přihrávku. Pro Calgary šlo o nejvyšší domácí porážku v zahajovacím utkání sezony v historii klubu a zároveň hodně nepříjemný začátek poslední sezony ve Scotiabank Saddledome před stěhováním do nové arény.
Utah Mammoth – Chicago Blackhawks 6:0
Karel Vejmelka vychytal 15 střel a devátou nulu kariéry, Dylan Guenther dal dva góly a Utah otevřel sezonu naprostou kontrolou nad Chicagem. Anders Lee skóroval při debutu za Mammoth a Clayton Keller přidal dvě asistence.
Blackhawks po úvodní porážce 2:5 ve Vegas nedali tentokrát ani gól a ze dvou zápasů mají skóre 2:11. Patrick Kaneův návratový gól z prvního večera tak velmi rychle vystřídala připomínka, kolik práce tým bez zraněného Connora Bedarda stále čeká.
San Jose Sharks – Florida Panthers 4:3 po prodloužení
San Jose vedlo ve druhé třetině už 3:0, přesto málem o první vítězství přišlo. Eetu Luostarinen skóroval dvakrát a Matthew Tkachuk vyrovnal pouhých 17 sekund po jeho druhém gólu.
V prodloužení ale rozhodl Luca Cagnoni. Will Smith skončil se dvěma góly a asistencí a Macklin Celebrini při prvním utkání v roli kapitána Sharks nasbíral dvě přihrávky. Pro dvacetiletého kapitána tak začala nová etapa vítězstvím proti Floridě.
Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 7:9
Oilers se po úvodní porážce 5:6 v prodloužení vrátili proti Vancouveru s ještě šílenějším zápasem. Vedli 5:0 a později 8:3, jenže Canucks se ve třetí třetině dotáhli až na 8:7.
Edmonton nakonec devátým gólem výhru pojistil. Dva vzájemné zápasy těchto týmů během tří dnů tak přinesly dohromady 27 branek a především další důkaz, že jakmile se jejich hra otevře, skóre může během několika minut úplně přestat dávat smysl.
Dnešní noc tak kromě jednotlivých výsledků vyrobila i několik příběhů, které stojí za další sledování. Flyers potřebují dostat pod kontrolu množství práce pro své brankáře, Chicago po dvou zápasech inkasovalo jedenáctkrát a Edmonton s Vancouverem zatím předvádějí rivalitu, ve které žádný náskok nepůsobí bezpečně.
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Zdroje: NHL.com – Hughes brothers lift Devils to season-opening OT win against Flyers [1], NHL.com – Knies has two goals, assist in debut, Blue Jackets top Sabres [2], Reuters – Igor Shesterkin tallies goal, 24 saves as Rangers crush Lightning [3], Reuters – Blake Coleman finds net in Wild debut, helps take down Predators [4], Reuters – Kraken send Flames to their worst-ever home-opening defeat [5], NHL.com – Mammoth cruise to shutout of Blackhawks in season opener [6].