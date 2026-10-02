Otevřete dnes šatník a podívejte se na cedulky starých kabátů. Pokud najdete 1 značku, máte doma poklad

Béžový plášť do deště po tatínkovi nebo dědečkovi visí v mnoha skříních celé roky bez povšimnutí. Pokud ale uvnitř pod límcem najdete správný nápis, vyplatí se ho vytáhnout na světlo. Takové kabáty se v zahraničí prodávají za částky, které dokážou příjemně překvapit.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Hledejte jméno Burberrys
Řeč je o britské značce Burberry. Sběratele nejvíc zajímá cedulka se jménem zakončeným na „s“, tedy Burberrys nebo Burberrys of London. Firma totiž tento název používala až do roku 1999, kdy ho zkrátila na dnešní podobu.
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Koncové „s“ je tak dobrým vodítkem, že kabát pochází z doby před rokem 1999. Na zahraničních bazarech a aukcích se takové trenčkoty běžně nabízejí za několik set dolarů. Hodně ale záleží na stavu, velikosti a na tom, jestli má kabát všechny původní části včetně opasku.
Foto: Shutterstock.com Proč o ně lidé stojí
Za slávou značky stojí látka. Zakladatel firmy Thomas Burberry v roce 1879 vymyslel gabardén, tkaninu, která odolá dešti a přitom dýchá. Do té doby se lidé před nepohodou chránili hlavně gumou nebo voskovanými materiály, pod kterými se zapařili.
Z gabardénu vznikl za první světové války kabát pro britské důstojníky, kterému dnes říkáme trenčkot. Nárameníky, kovové kroužky na opasku nebo klopa přes rameno tehdy sloužily vojákům a na kabátech zůstaly dodnes.
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Druhým poznávacím znamením je podšívka s béžovou kostkou protkanou černými, bílými a červenými pruhy. Firma ji do plášťů do deště dává od dvacátých let minulého století.
Klasické trenčkoty se od roku 1972 šijí v továrně v anglickém Castlefordu. U starších kusů proto často uvidíte na cedulce také nápis Made in England.
Jedna cedulka nestačí
Než začnete kabát fotit na prodej, prohlédněte si i ostatní štítky. Znalci porovnávají údaje o složení látky, pokyny k praní, zemi původu a celkové zpracování švů. Cedulka se totiž dá přešít z poškozeného originálu na obyčejnou napodobeninu.
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Opatrně také s nápisy Blue Label nebo Black Label. Šlo o licencované řady určené pro japonský trh, které sběratelé za luxusní zboží nepovažují.
Pokud se rozhodnete kabát si nechat, svěřte ho čistírně se zkušenostmi se starším svrchním oblečením. Burberry sama nabízí čištění, opravy i obnovu impregnace.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.burberryplc.com/company/history, https://bbrvintage.com/journal/the-complete-guide-to-vintage-burberry, https://www.libascollective.com/thecrypt/how-to-check-burberry-authenticity-expert-reveal-you-missed-out/, https://en.wikipedia.org/wiki/Burberry, https://www.trussarchive.com/guides/how-to-identify-burberry, https://www.burberryplc.com/company/unmistakably-burberry/the-trench-coat, https://www.ebay.de/itm/226983035985, https://www.grailed.com/listings/3676167-burberry-vintage-authentic-burberrys-made-in-england-trench-coat, https://www.finn.no/414842485 Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší olej ze supermarketu. Češi ho používají ke všemu a vůbec neví, co je s ním špatně