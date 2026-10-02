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Bígl Leo chtěl štěně naučit výt. Lilly mu skočila do řeči a jeho pohled do kamery rozesmál celý internet

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Štěně sedí na lavičce, a tak se svým otcem hledí z očí do očí. Scéna, která se pak mezi nimi odehraje, se na internetu přehrává pořád dokola. Přitom jde o docela obyčejnou psí komunikaci.
Bígl Leo chtěl štěně naučit výt. Lilly mu skočila do řeči a jeho pohled do kamery rozesmál celý internet

Bígl Leo chtěl štěně naučit výt. Lilly mu skočila do řeči a jeho pohled do kamery rozesmál celý internet

Zdroj: Foto: Slyronit - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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