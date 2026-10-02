Miliardář Chlad setřel vlastní manželku: Anna je paličatá a dělá si, co chce

Miliardář Chlad setřel vlastní manželku: Anna je paličatá a dělá si, co chcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Anna Marie Kánská a Richard Chlad.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 02.10.2026 06:05
Gabriela Partyšová (48) má za sebou pořádně romantický víkend. Se svým partnerem Igorem Fajtem (60)...
Zakladatel a ředitel Miss České republiky Miloš Zapletal (84) čas od času uspořádá setkání všech královen...
Barbora Kodetová (56) pochází z jednoho z nejvýraznějších českých uměleckých rodů. A zdá se, že talent se v...
Od smrti Karla Gotta (†80) uplynulo sedm let, jeho hlas i písně však zůstávají v paměti několika generací....
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Před rokem staveniště a maringotka, dnes prosklený dům a vlastní úroda. Farma Vojty Kotka prošla proměnou k nepoznání
- Dcera Martina Zounara vyrostla do krásy: Celý národ ji viděl v televizi, přesto ji herectví nechytlo
- Chlopčík se vrací do StarDance: Bude hodnotit stejně? Promluvil i o konci Ebena a Kostkové
- Jak bydlí Štěpán Benoni: V útulném srubu jako z pohádky chtěl trávit jen volné dny. Pandemie mu však změnila život