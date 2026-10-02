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Miliardář Chlad setřel vlastní manželku: Anna je paličatá a dělá si, co chce

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Dennívýzva
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Ani luxusní život není zárukou manželství bez občasných bouřek. Podnikatel Richard Chlad (64) přiznal, že soužití s jeho ženou Annou-Marií (33) bývá někdy pořádně divoké. Její paličatost ho sice dokáže vytočit, zároveň by však po svém boku žádnou tichou puťku nesnesl.
Anna Marie Kánská a Richard Chlad.

Anna Marie Kánská a Richard Chlad.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:05

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