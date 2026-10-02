Hotovost přestala být automaticky anonymní: stroj v ČNB přečte z každé bankovky až 400 údajů včetně sériového čísla

V téhle debatě se míchají tři úrovně, které spolu souvisejí, ale znamenají něco jiného. První je hardware, tedy třídicí stroje, které sériové číslo přečtou. Druhá je analytika, která přečtená čísla umí ukládat, prohledávat a vyhodnocovat. A třetí je propojení s konkrétním člověkem, ke kterému dojde jen tam, kde vedle bankovky existuje identifikátor: číslo účtu, karta nebo biometrie. Bez třetí úrovně jsou první dvě jen statistikou o kusech papíru.
Kontrola začíná v tiskárně a pokračuje v cloudu na Azure
Třídicí stroj BPS M7 od německé firmy Giesecke+Devrient zaznamená u jedné bankovky až 400 vlastností, od sériového čísla přes rozměry po stav povrchu. Zvládne jich přitom až 120 000 za hodinu, což je zhruba 33 kusů každou sekundu. Jde tedy o rutinní provoz cash center, ne o cílené pátrání po jedné konkrétní bankovce.
Záznam navíc nezačíná až v okamžiku, kdy se bankovka vrátí z oběhu. Model BPS X9 skenuje každý čerstvě vytištěný kus přímo v tiskárně, takže bankovka má svůj digitální otisk dřív, než ji poprvé někdo dostane do ruky.
Nad těmito stroji běží od 1. ledna 2024 platforma Compass Banknote Intelligence, hostovaná na Microsoft Azure. Umí vyhledávání podle sériových čísel, přehledy, upozornění i prediktivní analýzy, tedy přesně to, co z jednotlivých záznamů dělá použitelnou databázi. Oborová organizace IACA uvádí, že v roce 2025 byla nasazená ve čtyřech zemích, jenže které to jsou, provozovatel nezveřejňuje. Utajený seznam zákazníků je u nástroje, který pracuje s pohybem peněz v celé ekonomice, obtížně obhajitelný.
U bankomatu vzniká nejsilnější vazba mezi bankovkou a účtem
Typická trasa bankovky vede z tiskárny do centrální banky, odtud do cash centra s třídicí linkou, pak do kazety bankomatu a nakonec k zákazníkovi. Na každém z těch bodů může stroj sériové číslo přečíst. Samo o sobě to ale ještě nic neříká o tom, kdo bankovku drží.
Skutečná stopa vzniká na třech místech. Nejsilnější je výběr nebo vklad přes bankomat napojený na účet, protože tam se číslo bankovky potkává s číslem účtu, místem a časem. Druhým je zpracování podezřelého padělku, u kterého rozhodnutí ECB z října 2025 výslovně požaduje předání dostupných informací o majiteli účtu. Třetím je cash centrum, kde se sériová čísla mohou třídit podle toho, kdo peníze vložil.
Při platbě z ruky do ruky, v obchodě, na trhu nebo mezi lidmi, žádná taková vazba automaticky nevzniká.
V ČNB stojí jeden z těch strojů. Centrální registr veřejně doložený není
Česká národní banka provozuje BPS M7. Vyplývá to z oficiálního seznamu úspěšně otestovaných zařízení a potvrzuje to i veřejná zakázka z července 2024 na upgrade softwaru a přestěhování tohoto stroje. Vedle Giesecke+Devrient jsou v českém prostředí schválená zařízení od firem Glory, Diebold Nixdorf, NCR a JCM, takže infrastruktura pro čtení sériových čísel tu je.
Co se ve veřejně dostupných materiálech ČNB dohledat nedá, je potvrzení, že existuje centrální registr pohybu bankovek. Banka popisuje strukturu sériového značení a zveřejňuje seznamy zařízení, o systematickém sledování oběhu ale mlčí. Z veřejných zdrojů se tedy nedá doložit, že registr existuje, ani to, že neexistuje.
Polsko je na tom podobně. Národní banka Polska má ve svém seznamu testovaných zařízení modely řady BPS a podle sekundárního polského zdroje, který parafrázuje její stanovisko, registr ani průběžný monitoring sériových čísel v oběhu nevede. Primární veřejné vyjádření NBP k tomu dohledat nelze.
63 % Němců cení na hotovosti anonymitu, kterou žádný zákon nedefinuje
Bundesbank ve své strategii hotovosti dál řadí ochranu soukromí mezi její hlavní výhody a její průzkum platebního chování z roku 2023 ukazuje, že 63 % dotázaných považuje anonymitu za klíčovou přednost hotovosti proti kartě. Tenhle podíl je pro debatu důležitý: u většiny lidí je soukromí hlavním důvodem, proč hotovost vůbec používají.
Karta a mobilní platba jsou invazivnější už svou konstrukcí, protože platební řetězec zná plátce, příjemce, částku, čas i zařízení automaticky a bez dalšího úsilí. U hotovosti musí někdo sériové číslo nejdřív zachytit na několika místech a data pak propojit. Anonymita hotovosti tím přestala být vlastností samotného papíru a stala se vlastností situace, ve které ji použijete.
Specifická evropská regulace zaměřená na sledování bankovek neexistuje. Žádný předpis neříká, kdo smí sériová čísla uchovávat, jak dlouho a za jakých podmínek je smí spojit s identitou, a ECB sama u podezřelých padělků předání údajů o majiteli účtu vyžaduje. Nejslabším místem celého systému je tohle zpoždění pravidel za technikou: dokud chybí lhůty pro uchovávání dat, závisí anonymita hotovosti na tom, jak se zachovají provozovatelé strojů. Zatím na ně platí jen obecný rámec, tedy GDPR pro civilní správce dat a směrnice LED pro policejní zpracování.