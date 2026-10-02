Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Vaření pro tisíce hostů někde uprostřed oceánu, k tomu každé ráno jiný přístav a výhled na moře rovnou z kuchyně. Práce kuchaře na výletní lodi zní jako splněný sen spojený s dobrodružstvím. Většinu lidí ale nejvíc zajímá jedna věc: co za to. A výplatní páska lodního kuchaře umí pořádně překvapit, i když ne vždycky směrem, který byste čekali.
Výplata se řídí tím, u čeho v kuchyni stojíte
Na velké zaoceánské lodi nikdy nevaří jeden člověk. Kuchyň má přesnou hierarchii a plat roste s každou příčkou. Garantovaná mzda úplného nováčka bývá nízká, u začátečníka v kuchyni jen v řádu stovek dolarů měsíčně. Skutečný výdělek je ale zpravidla vyšší, protože se k základu přidává spropitné a odměny.
Čím výš kuchař v hierarchii vystoupá, tím zajímavější čísla přicházejí. Zkušený kuchař se běžně dostává na 3 000 až 5 000 dolarů měsíčně. Na vrcholu stojí šéfkuchař celé kuchyně, který si přijde ještě výš, v přepočtu klidně přes 100 000 korun. Právě u téhle sumy většině lidí spadne brada.
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Přibližný výdělek podle pozice v lodní kuchyni shrnuje následující tabulka:
Pozice Přibližný měsíční výdělek Nováček v kuchyni v řádu stovek dolarů (garantovaná mzda bez spropitného) Zkušený kuchař zhruba 3 000 až 5 000 dolarů Šéfkuchař celé kuchyně přes 5 000 dolarů, v přepočtu přes 100 000 korun Co si reálně odnese český kuchař
Konkrétní čísla v čistém ukázal kuchař Richard Hajdóny, který vaří na říční výletní lodi na lince mezi Pasovem a Budapeští. I na řekách, kam míří hlavně movitější američtí turisté, jsou platy štědré. Pomocník v jeho kuchyni startuje na zhruba 53 000 korunách čistého měsíčně, služebně vyšší senior chef de partie si přijde skoro na 72 000 korun čistého. Sám se pohybuje někde mezi tím, kolem 62 000 korun čistého za měsíc.
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„Z finančního hlediska se tato práce vyplatí,” řekl pro Refresher. Na zaoceánských lodích to bývá podobné, u vyšších pozic i výš. Barista Jan Havránek, který strávil sedm měsíců na lodi Celebrity Equinox v Karibiku, si za celou dobu přivezl přes 17 000 dolarů.
Ubytování a strava zdarma mění celý výpočet
Výplatu na lodi nesmíte počítat jako na pevnině. Kajutu i jídlo hradí společnost, takže z výdělku skoro nic neubývá na běžné živobytí. Kuchař si tak může odložit velkou část toho, co vydělá, a po sezóně přijet domů s pěknou sumou.
K základnímu platu se navíc přidává spropitné. Někde ho hosté dávají v hotovosti, jinde bývá rovnou zahrnuté ve výplatě. Zmíněný kuchař má za každý odpracovaný den k výplatě pevné spropitné 28,5 eura, tedy zhruba 690 korun. Kombinace slušného platu, spropitného a nulových nákladů na bydlení dělá z lodní kuchyně tak lákavou práci.
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Za těmi čísly se skrývá pořádná dřina. Směny bývají dlouhé a volna je minimum. Richard popisuje běžný den, který začíná v půl šesté ráno a s přestávkami se protáhne až do desáté večer. Za osm týdnů na palubě měl dohromady tři dny volna.
Podobně to popisují i ostatní. Kontrakty trvají nejčastěji čtyři až osm měsíců a pracuje se prakticky bez víkendů. Kdo čeká něco jako placenou dovolenou u moře, bude zklamaný. Denní režim je tvrdý a soukromí v malé sdílené kajutě skoro žádné.
Kontrakty na zaoceánských lodích trvají čtyři až osm měsíců a pracuje se prakticky bez víkendů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vyplatí se to?
Přesnou částku vám nikdo dopředu neslíbí. Výdělek se odvíjí od pozice, od společnosti, od toho, jak jsou lodě vyprodané, a hlavně od spropitného. Velké peníze jako kdysi už z lodí skoro nikdo nevozí. Rejdaři drží mzdy nízko a posádky skládají z lidí napříč kontinenty, takže výdělky pozvolna klesají.
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Přesto zůstává lodní kuchyně jednou z mála prací, kde běžný kuchař našetří za pár měsíců víc než doma za celý rok. Když k tomu přičtete cestování a zážitky, není divu, že se řada lidí vrací na druhý i pátý kontrakt. Komu vyhovuje klid a pohodlí, bude na pevnině spokojenější. Kdo touží vidět svět a přivézt si slušné peníze, na palubě si přijde na své.
Zdroje: https://www.jobmonkey.com/chefjobs/cruise-chef/, https://travelbible.cz/prace-na-lodi/, https://flek.cz/clanky/do-zahranici/prace-a-dovolena-na-lodi, https://drevo-shop.cz/prace-na-lodi-kolik-si-vydelate-na-mori/, https://refresher.cz/204763-Richard-pracuje-jako-kuchar-na-lodi-Bez-volna-jsem-nekolik-tydnu-za-ty-penize-to-ale-stoji