Kolik si vydělá kuchař v nemocniční kuchyni za celý měsíc i s příplatky? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Pacient chce snídani v neděli stejně jako v úterý a oběd potřebuje i na Štědrý den. Nemocniční kuchyně proto nezavírá a kuchaři se v ní střídají v turnusech, do kterých patří i víkendy a svátky. Kolik za takovou práci nakonec přijde na účet, z platových tabulek jen tak nevyčtete.
Kdo si pod kuchařem představuje hvězdu z televizní soutěže, bude číslo z výplatní pásky nejspíš vstřebávat pomalu. Zajímavá je ale i skladba výplaty, protože podstatnou část peněz nemocniční kuchař dostává mimo tabulkový tarif.
Polovina kuchařů ve veřejných službách má přes 31 tisíc
Nejspolehlivější obrázek nabízí statistika ISPV, kterou pro ministerstvo práce sestavují z výplat hlášených zaměstnavateli. Podle výsledků za celý rok 2025 měla polovina kuchařů odměňovaných platem hrubý měsíční výdělek vyšší než 31 773 Kč. Do této částky se už započítávají odměny i všechny příplatky.
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Nejlépe placení kuchaři si přišli na výrazně vyšší částky. Kuchaři speciálních diet měli medián o něco vyšší a příplatky jim tvořily znatelnou část výplaty.
Statistika přitom kuchaře třídí podle profese, takže do stejného čísla patří nemocnice, domovy pro seniory i školní jídelny.
Tabulkový tarif nedosáhne ani na zákonné minimum
Nemocnice zřízené státem, krajem nebo obcí jako příspěvkové organizace odměňují zaměstnance platem podle vládních tabulek. Kuchař, který vaří běžná jídla, spadá podle katalogu prací do 4. platové třídy. Tarif v ní od 1. dubna 2026 ani u kuchaře s nejdelší praxí nepřekročí 25 240 Kč.
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Zákoník práce ale výdělek pod určitou hranici nepustí. Zaručený plat pro práce ve 3. až 5. třídě činí v roce 2026 26 880 Kč měsíčně. Když kuchaři k této částce chybí peníze i po započtení osobního nebo jiného příplatku, rozdíl mu zaměstnavatel doplatí.
Od ledna 2027 se tahle pravidla mohou změnit. Ve Sněmovně je od září 2026 vládní novela zákoníku práce, podle které má zaručený plat zaniknout a nejnižší platový tarif se má nově rovnat minimální mzdě.
Za dietní kuchyni vyšší třída
Přípravu nejsložitějších diet podle dietního systému, který platí ve zdravotnických zařízeních, zařazuje katalog prací do 6. platové třídy. Zaručený plat je tam proto vyšší než u kuchaře běžných jídel a tabulkový tarif ho ani v této třídě nedožene. S takto nastavenou spodní hranicí hledala na jaře 2026 kuchaře speciálních diet například Nemocnice Hustopeče.
Přečtěte si také: Ani mikrovlnka, ani trouba. Zbytky jídla ohřejete nejlépe na 1 místě, na které nikdo nemyslí Kuchař, který připravuje nejsložitější nemocniční diety, spadá do vyšší platové třídy než kuchař běžných jídel. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Víkendy a svátky jdou navrch
Do výpočtu doplatku se mimo jiné nezapočítávají:
příplatky za práci v sobotu a v neděli, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, plat za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Tyto peníze tedy kuchař dostává nad rámec zaručeného minima. Za každou hodinu odpracovanou v sobotu nebo v neděli mu zákon přiznává o čtvrtinu průměrného hodinového výdělku víc.
Za směnu ve svátek má kuchař nárok hlavně na náhradní volno. Pokud se se zaměstnavatelem dohodne, může místo volna dostat příplatek, který je štědřejší než ten víkendový.
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Pro představu poslouží jednoduchý příklad. Pokud má kuchař průměrný hodinový výdělek 190 Kč, přinese mu jedna osmihodinová sobotní směna 380 Kč navíc. Když odslouží dva celé víkendy v měsíci, tedy čtyři osmihodinové směny, přibude mu na výplatě 1 520 Kč.
Kde se dá vydělat víc
K vyšším částkám vedou vyšší třída, osobní příplatek a odměny, o kterých rozhoduje zaměstnavatel. Proto se výdělky kuchařů ve stejné třídě mohou mezi nemocnicemi znatelně lišit.
Jiná pravidla platí tam, kde nemocnici provozuje akciová společnost nebo soukromá firma. Zaměstnanci takových nemocnic dostávají mzdu, na kterou se vládní platové tabulky ani zaručený plat nevztahují. Její výši určuje pracovní nebo kolektivní smlouva, případně vnitřní předpis či mzdový výměr zaměstnavatele. Spodní hranici tvoří minimální mzda. Odlišně tam mohou být nastavené i příplatky za víkendy.
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Zdroje: https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_PLS.pdf, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_PLS_M8r.xlsx, https://mpsv.gov.cz/mpsv-navrhuje-systemovou-reformu-platu-ve-verejne-sprave-nejnizsi-tarif-uz-nebude-pod-minimalni-mzdou-1, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&t=300, https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2026/Sb_2026_16_PZZ.pdf, https://www.businessinfo.cz/clanky/zaruceny-plat-uz-plati-jen-pro-statni-a-verejnou-sferu-zvysuje-se-i-pro-rok-2026/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.praceamzda.cz/predpisy/222-2010-sb, https://ppropo.mpsv.cz/XX83Priplatekzapracivsobotuavned, https://www.pracomat.cz/prace/32953520747-kuchari-specialnich-diet, https://www.e15.cz/platove-tabulky-statnich-zamestnancu-2026