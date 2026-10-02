Přihlašovací obrazovku vaší banky může překrýt padělek: čtyři kampaně cílí na víc než 800 bankovních a krypto aplikací

Popsala je bezpečnostní firma Zimperium v dubnu 2026 a jmenují se RecruitRat, SaferRat, Astrinox a Massiv. Princip mají společný: škodlivý kód hlídá, která aplikace zrovna běží v popředí, a v momentě, kdy spustíte mobilní bankovnictví, přes něj nakreslí vlastní vrstvu. Ikona sedí, barvy sedí, pole na jméno a heslo vypadají jako vždycky a každý zadaný znak putuje útočníkovi.
Nabídka práce i streaming zdarma, kterými začínají všechny čtyři kampaně
RecruitRat pracuje s falešnými pracovními portály. Uchazeč vyplní formulář, dostane odkaz na „firemní aplikaci“ a stáhne si APK soubor mimo Google Play. SaferRat láká na prémiový streaming zdarma. Astrinox provozuje phishingovou doménu, která návštěvníkovi s Androidem nabídne APK a na iPhonu napodobí Apple App Store, aby působila důvěryhodně. Massiv se tváří jako IPTV aplikace a šíří se přes kanály na Telegramu a weby, kde je stahování mimo oficiální obchod zvykem.
Žádná ze čtyř kampaní nepotřebuje zranitelnost systému. Vstupní branou je pokaždé uživatel, kterého někdo přesvědčí pocitem naléhavosti, výhodou nebo zdánlivě standardním procesem, aby si soubor nainstaloval sám.
Google ve zprávě za rok 2024 uvádí, že víc než 95 % instalací finančně motivovaných malwarových rodin přišlo ze sideloadingu, tedy z prohlížeče, messengeru nebo správce souborů.
Co malware udělá v sekundě, kdy otevřete bankovnictví
První věc, o kterou si podvržená aplikace řekne, je přístup k Accessibility Service, tedy ke službě Androidu původně určené lidem se zdravotním postižením. S ní má v telefonu prakticky volnou ruku. Když pak oběť spustí cílovou bankovní aplikaci, malware přes ni vykreslí celoobrazovkovou vrstvu, HTML stránku nebo WebView, které kopírují původní rozhraní. RecruitRat si podvodné HTML stáhne jako archiv a uloží lokálně, SaferRat naopak načítá phishingové endpointy ze serveru v reálném čase. Uživatel zadá jméno, heslo, někdy i údaje o kartě.
Zůstává jednorázový kód, a ten se malware snaží získat hned čtyřmi cestami najednou: čte příchozí SMS, sleduje notifikace, zaznamenává stisky kláves přes službu přístupnosti a snímá obrazovku pomocí MediaProjection. Redundance je záměrná. Když kód nepřečte ze zprávy, uvidí ho v notifikační liště nebo rovnou na displeji.
Astrinox a Massiv jdou dál. Přes celou obrazovku pustí neprůhlednou vrstvu s nápisem „Android Update“ a pod ní provádějí kliky a gesta, jako by telefon ovládal majitel. Massiv k tomu používá strukturovaný režim "UI-tree", který dálkové ovládání zvládne i tam, kde pouhý snímek obrazovky nestačí. ThreatFabric v rozboru z února 2026 popsal případy, kdy útočníci na jméno oběti zakládali nové bankovní účty a služby využívané k praní peněz.
Průhledná ikona a obrazovka odinstalace, která vás vyhodí
Překrývání přihlašovacích oken a odchytávání SMS uměly bankovní trojany jako BankBot nebo Anubis už před lety. Nová generace k tomu přidala techniky, které mají zdržet odhalení. Po instalaci se ikona v launcheru nahradí průhledným obrázkem a aplikace zmizí z očí. SaferRat uživatele odkloní pryč z obrazovky odinstalace pokaždé, když se ji pokusí smazat. Škodlivý kód se často stáhne až po instalaci nevinně vypadající obálky, takže první kontrola nic nenajde. Massiv navíc zjišťuje, jestli zařízení nemá root nebo antivirový nástroj, a pokud ano, může se odmlčet a zůstat v tichém režimu.
Přesné načasování vrstvy v okamžik spuštění pravé aplikace, vizuální věrnost padělku a překrývání systémových dialogů při udělování oprávnění dávají dohromady iluzi, kterou běžný uživatel při běžném používání telefonu neprohlédne. Rada „dávejte si pozor na to, co vidíte na displeji“ proti téhle kombinaci nefunguje.
Jmenovitě české banky v materiálu nejsou, kompletní seznam cílů chybí
Zimperium seznam všech cílených aplikací nezveřejnilo, publikuje jen souhrnná čísla a ukázky podvodných vrstev. Samotný RecruitRat míří na víc než 700 aplikací, Massiv na 78 bankovních aplikací a krypto peněženek. Česká spořitelna, ČSOB ani Raiffeisenbank v publikovaném materiálu jmenovitě nefigurují, což zároveň znamená, že je nelze ani vyloučit.
Ve čtvrtletním přehledu hrozeb NÚKIB za první čtvrtletí 2026 se tyhle čtyři rodiny neobjevují a veřejné potvrzení konkrétní infekce v Česku se k polovině května 2026 nepodařilo dohledat. Je to informace o tom, co je veřejně zaznamenané, ne o tom, co se v českých telefonech děje.
Pak je tu právní rovina. Česká národní banka vychází z toho, že když transakci předcházelo silné ověření a klient ji potvrdil, byť nevědomky přes podvrženou vrstvu, může škodu nést sám, i když ji subjektivně považuje za neautorizovanou. Automatický nárok na vrácení peněz neexistuje.
Varování Androidu z 17. dubna 2026 a co udělat do té doby
Android 17. dubna 2026 oznámil nová systémová varování zaměřená přímo na aplikace, které zneužívají službu přístupnosti, překrývají obrazovku nebo skrývají svoji ikonu. Platforma tedy reaguje na triky, které výzkumníci popsali. Než se ochrana dostane na všechna zařízení, rozhoduje chování uživatele: instalovat výhradně z Google Play a nechat zapnutý Play Protect, který kontroluje i aplikace stažené mimo obchod, a nepovolovat Accessibility Service žádné aplikaci, u které nevíte, k čemu ji potřebuje.
Varovných signálů je několik. Aplikace hned po spuštění žádá oprávnění, která k deklarované funkci nepotřebuje. Objeví se celoobrazovková „aktualizace systému“, kterou nejde odklepnout. Přihlášení do banky chce údaje o kartě nebo PIN k telefonu. Tlačítko Zpět přestane reagovat.
V nastavení telefonu se v přehledu aplikací a jejich oprávnění dá hledat neznámá položka, která má současně přístupnost, SMS a notifikace. Při podezření na infekci odinstalujte podezřelou aplikaci, změňte heslo do bankovnictví a pokud příznaky trvají, proveďte tovární reset zařízení.