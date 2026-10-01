Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Premium SMS pod drobnohledem: Operátoři zakročili proti neprůhledným platebním procesům

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Před třemi lety jsme řešili problémové Premium SMS, respektive samotný systém placení pomocí mPlateb u jednoho z mobilních operátorů. Webové stránky nabízející jakoby nadstandardní služby...
Premium SMS pod drobnohledem: Operátoři zakročili proti neprůhledným platebním procesům

Premium SMS pod drobnohledem: Operátoři zakročili proti neprůhledným platebním procesům

Zdroj: Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:17

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Apple chystá nový HomePod Mini, ten dostane nové barvy
Apple chystá nový HomePod Mini, ten dostane nové barvy
Google Pixel 11a na prvních renderech: Tensor G6 a vyšší jas displeje
Google Pixel 11a na prvních renderech: Tensor G6 a vyšší jas displeje

Tento rok byl uveden Pixel 10a (recenze) a za pár měsíců zde máme pokračování v podobě Pixel 11a. Díky...

Honor Watch 6 Pro mají duální OLED displej a měření cukru v krvi
Honor Watch 6 Pro mají duální OLED displej a měření cukru v krvi

Měření krevního tlaku i hladiny cukru v krvi. To slibují nové čínské chytré hodinky Honor Watch 6 Pro....

Nová generace AI od Googlu: Gemini 4 Argon míří k partnerům a expertům
Nová generace AI od Googlu: Gemini 4 Argon míří k partnerům a expertům

V záplavě nových AI modelů se každou chvíli objeví nějaký nový nejlepší, který pokoří kdejakou konkurenci....

Google Chrome si při sdílení karty mezi zařízeními zapamatuje i místo, kde jste skončili
Google Chrome si při sdílení karty mezi zařízeními zapamatuje i místo, kde jste skončili

Google rozšiřuje Chrome o několik novinek zaměřených na studium a práci s delším obsahem. Vylepšení se týká...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.