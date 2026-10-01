Premium SMS pod drobnohledem: Operátoři zakročili proti neprůhledným platebním procesům

Před třemi lety jsme řešili problémové Premium SMS, respektive samotný systém placení pomocí mPlateb u jednoho z mobilních operátorů. Webové stránky nabízející jakoby nadstandardní služby spíše obelhávaly uživatele, kteří následně museli platit stovky korun měsíčně navíc za něco, co nemělo velkou hodnotu a mnohdy o tom ani nevěděli. Tehdy došlo k nápravě, že se zpřísnila metoda ověření platby. Bohužel samotný problém s pochybnými službami zůstal a bylo víceméně jen na uživatelích, co vlastně potvrzovali a kde.
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Nedávno novinář Janek Rubeš začal řešit problémové Premium SMS zprávy, což rezonovalo ve společnosti. I
mobilní operátoři si toho všimli. Celý problém je právě v tom, že mnozí ani netuší, že platí za zbytečné služby 99 Kč týdně. Dost často se jednalo totiž o firemní čísla, takže neměli ani představu o samotné útratě. VIDEO Problematické Premium SMS
Tentokrát se
mobilní operátoři postavili k problému čelem a začali řešit celou problematiku. Což je celkem zvláštní, když tyto služby existují celé roky. Tentokrát ale asi nejde jen o nějaké stanovisko a začínají změny proti službám zneužívajícími systém prémiových SMS zpráv. „Případy, kdy zákazník neví nebo si není dostatečně vědom toho, že si aktivuje pravidelně placenou službu, nepovažujeme za přijatelné. Zákazník musí v okamžiku objednávky jednoznačně vědět, co si objednává, kolik služba stojí a že jde o opakovanou platbu,“ uvádí prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.
Operátoři prověřili současné služby a jejich procesy objednávání a vyzvali agregátory těchto služeb, aby udělali patřičné změny ve svých systémech. Výsledkem je, že u všech problematických služeb (včetně již předplacených) není možné od 1. 10. provádět platbu prostřednictvím platebního nástroje Premium SMS.
Tím to ale nekončí, jelikož během října dojde k zpřísnění pravidel pro povolování podobných služeb. Dle poskytnutých informací budou muset společnosti prokázat, že zákazník v okamžiku objednávky jednoznačně věděl, co si objednává, kolik služba stojí a že jde o opakovanou platbu.
„Pohár trpělivosti s etickým přístupem některých agregátorů a poskytovatelů služeb prémiového obsahu přetekl. Vyslali jsme jednoznačný signál, že pokud poskytovatel služby nezajistí transparentní a srozumitelný nákupní proces, od nabídky přes objednávku až po aktivaci a následné účtování, nebude moci platební nástroj Premium SMS využívat, “ doplňuje Jiří Grund. Skutečné řešení?
Ačkoliv nyní operátoři dělají kroky k nápravě tohoto segmentu, asi se co nevidět objeví další firmy, které se budou snažit zlákat lidi k pravidelnému placení. Ostatně i my jsme se setkali s případy, že podobné stránky nabízející služby skrze Premium SMS měly upravenou strukturu tak, aby některé kroky dělaly za samotné uživatele.
Ve své podstatě mobilní operátoři nabízejí určitý druh platební brány, ale nemusí plnit ty samé podmínky jako banky nebo obdobné služby. Mají totiž výjimku ze zákona, což pramení z evropské směrnice PSD2. Nemusí tedy zavádět podobný systém ověřování, jako je tomu u platebních bran, pakliže jednorázová platba nepřekročí 50 eur nebo měsíčně celkově 300 eur na jednoho zákazníka.
Skutečným řešením, které by zamezilo většině podvodů, by bylo jen skrze dvoufázové ověření, například skrze aplikaci mobilního operátora, kde by zákazník musel potvrdit, že skutečně chce platit za nějakou službu skrze Premium SMS. Navíc by pomohlo, kdyby operátor posílal například zvlášť vyúčtování za platby třetím stranám, jelikož v tom standardním, kde je mnoho položek, se taková informace může snadno ztratit.
Zdroj: Tisková zpráva