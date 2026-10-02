Návrat Zdeňka Pohlreicha do bílinské Bašty přinesl slzy

Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima
Zdeněk Pohlreich se s Ano, šéfe! vrátil na místo činu do bílinské restaurace Bašta. Předchozí návštěva odhalila zničeného kuchaře Romana Schwarze a statisícové dluhy jeho bývalé manželky. Návrat obávaného šéfa ale tentokrát přinesl velmi nečekané emoce a dokonce i slzy štěstí.
Prvotní seznámení s chodem bílinského podniku připomínalo spíše zlý sen. Kuchař plnil roli holky pro všechno a menu nabízelo smažená kuřecí ouška s tatarkou. Následný zátěžový test skončil naprostým fiaskem. Roman se tehdy sám označil za vyhaslého troubu a restaurace jeho bývalé ženy polykala astronomické částky z rodinného rozpočtu.
Omezený výběr a překvapení na talíři
Po čase přijel Zdeněk Pohlreich zkontrolovat aktuální stav a případné usmíření mezi personálem. Výběr oběda se ukázal jako velmi snadný. Minutkové menu kuchař zcela zrušil a stálá nabídka hostům neposkytuje příliš mnoho možností k dlouhému rozhodování. Obávaný kritik si objednal několik testovacích pokrmů a pustil se do pečlivého hodnocení.
Salát podle něj snesl trochu více dresingu, ale hlavní chod drobné nedostatky vynahradil. „Maso se ale krásně rozpadá. Brambory jsou solidně dochucené. Ne že by se na tom nedalo pracovat, ale je to solidní,“ zhodnotil výsledek u stolu. Zaujala ho i nabízená tortilla. Přiznal, že toto jídlo vtrhlo do českých kuchyní nevídanou měrou a samotného ho velmi láká ochutnat.
Poctivá kuchyně a slzy radosti
Kulinářský mistr u stolu po chvíli ocenil viditelné množství poctivé kuchařské práce. „Tohle je jak od mámy. Dnes se všichni šu*íni ohánějí tím, že jsou jejich jídla poctivá. Jenže tady je to bez keců. Takový krásný čurbes na talíři,“ nešetřil chválou před nervózním personálem.
Bílinská Bašta si nakonec vysloužila vedle slovních komplimentů i dvě hvězdičky s odůvodněním, že v kuchyni reálně pracují dvě hvězdy. Rozhodnutí vyvolalo v podniku slzy radosti a dojemnou debatu o tom, komu ocenění vlastně patří. „Jídlo bylo senzacionel. Tohle je kuchyně, která bude platit vždycky,“ dodal na závěr televizní host.
Život po natáčení
S odstupem několika měsíců hodnotí hlavní aktér celou zkušenost velmi pozitivně. Roman Schwarz uznává, že některé detaily z natáčení už trochu vybledly, ale zásadní rady zavedl do praxe nastálo. Naučil se lépe hospodařit a výrazně zjednodušil celkový přístup k vaření.
Nyní dokáže z jedné základní suroviny připravit hned několik různých pokrmů. Podobný systém šetří podniku čas i peníze a spokojený kuchař tento postup vřele doporučuje všem restauratérům. Do televizního projektu by se prý bez váhání přihlásil znovu. Účast v pořadu celému týmu otevřela oči a pomohla jim vystoupit z ubíjejícího každodenního stereotypu.
Pořad
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