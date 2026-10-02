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Návrat Zdeňka Pohlreicha do bílinské Bašty přinesl slzy

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Zdeněk Pohlreich se vrátil s Ano, šéfe! do problémové restaurace Bašta. Místo předpokládané katastrofy na něj ovšem čekalo překvapení a dojatý personál.
Ano, šéfe! 6. díl

Ano, šéfe! 6. díl

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 06:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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