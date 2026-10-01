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Honor Watch 6 Pro mají duální OLED displej a měření cukru v krvi

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Měření krevního tlaku i hladiny cukru v krvi. To slibují nové čínské chytré hodinky Honor Watch 6 Pro. Vedle zmíněné zdravotní funkce lákají například na...
Honor Watch 6 Pro mají duální OLED displej a měření cukru v krvi

Honor Watch 6 Pro mají duální OLED displej a měření cukru v krvi

Zdroj: GSMArena
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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