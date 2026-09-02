FOTO: Balony zaplnily nebe nad Hradcem. Ve čtvrtek rozzáří také Jaroměř

Celkem 51 horkovzdušných balonů dnes odpoledne vzlétlo z louky v ulici Akademika Bedrny. Barevná podívaná přilákala stovky diváků, kteří zaplnili prostor na startovací ploše.
Velký zájem byl znát také v okolních ulicích. Auta obsadila parkovací místa u Kauflandu, Lidlu i v obchodní zóně naproti u OBI. Před začátkem akce a po jejím skončení se u semaforů tvořily kolony.
Balónové nebe je součástí letošních Královských slavností. Další lety jsou naplánované až do neděle, vždy ale záleží na aktuálním počasí a především síle a směru větru.
Ve čtvrtek se balony přesunou do Jaroměře
Ve čtvrtek ráno čeká posádky první soutěžní let nad Hradcem. Místo startu si každá z nich zvolí sama podle směru větru tak, aby se balon dostal co nejblíže k Bílé věži. Pokud podmínky dovolí, balony se mohou nafukovat také v parcích a na dalších volných prostranstvích ve městě.
Odpoledne se program přesune na letiště v Jaroměři-Josefově. Společný start v rámci letu o pohár starosty Jaroměře je plánovaný na 17:30 a bude součástí oslav 900 let města.
Na letišti vystoupí skupina Emrei’s, zazpívají Dasha a Pajky Pajk. Od 21 hodin je připravena noční hořáková show, při které se budou plameny a osvětlené obrysy balonů rozsvěcet do rytmu hudby.
V pátek čeká Hradec velké balonové odpoledne
Balony se do Hradce ve větším počtu vrátí v pátek. Ráno v 6:30 je naplánovaný další soutěžní let nad centrem města. Odpolední program na louce v ulici Akademika Bedrny začne v 16 hodin.
Vystoupí kapela Heebie Jeebies, od 17 hodin budou na plochu přijíždět balonové posádky a společný start 51 balonů pořadatelé předpokládají v 18 hodin. Následovat mají upoutané balony jako atrakce pro děti a koncert kapely Brass Avenue.
Ve 21 hodin pořadatelé vyhlásí výsledky fiesty. O půl hodiny později přijdou na řadu Balónové žárovky, tedy noční hořáková show s hudbou, při které se balony rozzáří do rytmu.
Další společný start z louky za Kauflandem je plánovaný na sobotu v 17:30.
Pořadatelé upozorňují, že se časy i jednotlivé části programu mohou změnit podle počasí.