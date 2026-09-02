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Letadla, vrtulníky i MIG. Hradecké letiště láká na den plný leteckých zážitků

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Milujete letadla, vrtulníky nebo jen chcete zažít něco netradičního? Hradecké letiště v sobotu 5. září otevře své brány a nabídne podívanou, na kterou se jen tak nezapomíná.
Letadla, vrtulníky i MIG. Hradecké letiště láká na den plný leteckých zážitků

Letadla, vrtulníky i MIG. Hradecké letiště láká na den plný leteckých zážitků

Zdroj: Fighter Jet Riders
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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