Letadla, vrtulníky i MIG. Hradecké letiště láká na den plný leteckých zážitkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Letadla, vrtulníky i MIG. Hradecké letiště láká na den plný leteckých zážitků
Hradec Králové se už brzy může těšit na pohled, který jen tak neomrzí. Nad městem a okolím se od 2. do 5....
Hradec Králové se na začátku září promění v centrum českého požárního sportu. Na stadion Hasičského...
Koupaliště Flošna v Hradci Králové ode dneška pokračuje v provozu s otevírací dobou zkrácenou o čtyři...
Řidiči na Gočárově okruhu v Hradci Králové mají za sebou první část omezení. ŘSD dokončilo opravu pomalých...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →