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Místo tlaku těsná prohra. Hradečtí fotbalisté nestačili na Brno

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Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce 4. kola první ligy Hradec Králové 1:0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. "Votroci" prohráli v lize podruhé po sobě a jsou desátí, k dobru mají ještě utkání s Plzní.
Místo tlaku těsná prohra. Hradečtí fotbalisté nestačili na Brno

Místo tlaku těsná prohra. Hradečtí fotbalisté nestačili na Brno

Zdroj: FC HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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