Uzavírka v Černožicích trvá. Objížďka po D11 je bez poplatkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Uzavírka v Černožicích trvá. Objížďka po D11 je bez poplatku
Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce 4. kola první ligy Hradec Králové 1:0. Po hodině hry...
Přijít do školy o několik minut dřív tentokrát nestačilo. Před pardubickým gymnáziem čekali studenti už od...
Milujete letadla, vrtulníky nebo jen chcete zažít něco netradičního? Hradecké letiště v sobotu 5. září...
Hradec Králové se už brzy může těšit na pohled, který jen tak neomrzí. Nad městem a okolím se od 2. do 5....
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →