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Uzavírka v Černožicích trvá. Objížďka po D11 je bez poplatku

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Oprava mostu v Černožicích pokračuje naplno. Silnice I/33 zůstává kvůli stavbě úplně uzavřená a řidiči musí mezi Smiřicemi a Jaroměří využívat objížďku po dálnici D11. Za průjezd vyznačeným úsekem nepotřebují dálniční známku. Hotovo má být do konce roku.
Uzavírka v Černožicích trvá. Objížďka po D11 je bez poplatku

Uzavírka v Černožicích trvá. Objížďka po D11 je bez poplatku

Zdroj: ŘSD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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