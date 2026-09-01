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Ferrari odhalilo lakování inspirované Schumacherovými úspěchy

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Ferrari dnes představilo speciální lakování, kterým si během víkendu v Monze připomene úspěchy, rekordy a kariéru Michaela Schumachera v Maranellu, která trvala deset let.
Ferrari odhalilo lakování inspirované Schumacherovými úspěchy

Ferrari odhalilo lakování inspirované Schumacherovými úspěchy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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