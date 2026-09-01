Szafnauer o Hamiltonovi: Směšné hadry, ale dře nejvíc ze všech

Bývalý šéf stájí Alpine či Aston Martin Otmar Szafnauer nedávno rozvířil debaty, když v podcastu zkritizoval přístup Lewise Hamiltona k módě v paddocku. Podle něj sedminásobný šampion načasovával své příchody na trať přesně tak, aby ho zachytily objektivy fotografů v jeho extravagantních outfitech. Szafnauer dával pilota Ferrari do kontrastu s Maxem Verstappenem, který podle jeho slov přichází do garáže vždy mezi prvními a soustředí se čistě na závodění.
Tato tvrzení však nenechala chladným renomovaného fotografa F1 Kyma Illmana. Ten na svých kanálech Szafnauerovu teorii smetl ze stolu jako absolutní nesmysl. Illman doložil, že Verstappen rozhodně nepatří mezi ranní ptáčata a Hamilton se naopak před objektivy často schovává po bočních trasách a výstřední módní kousky obléká jen zřídka.
K osobnímu střetu obou mužů došlo přímo během víkendu při Velké ceně Nizozemska v Zandvoortu. „Viděl jsem ho tam a povídám mu: ‚Tohle je ten čas, kdy chodíš zjišťovat, kdo tu byl první?‘ Přišel až kolem desáté, zatímco já tam byl v půl deváté. Jak to může vědět? Vymýšlí si,“ rýpl si Szafnauer v podcastu High Performance.
Kromě přestřelky s fotografem ale Szafnauer cítil potřebu vyjasnit svá původní slova o britském jezdci. Zdůraznil, že jeho cílem v žádném případě nebylo zpochybňovat Hamiltonovo profesionální nasazení.
„O Lewisovi bych rád řekl to, že jeho pracovní morálka nemá konkurenci. Nejvyšší pracovní nasazení měli Lewis a Sebastian Vettel,“ uvedl Szafnauer. „Problém je, že veřejnost to nevidí, ale já to vím. Lidé ho vidí na Met Gala nebo na Super Bowlu a říkají si, že se jen baví. On přitom dře neskutečně tvrdě. Mým cílem rozhodně nebylo tvrdit, že nepracuje. Možná pracuje úplně nejtvrději ze všech.“
Své rýpnutí do extravagantního šatníku si však neodpustil ani napodruhé. „Ne, nic jsem neodvolal. Jen jsem řekl, že tam pro kamery chodí v těch směšných věcech. To je celé, co jsem tím myslel,“ uzavřel s úsměvem.