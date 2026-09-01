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Szafnauer o Hamiltonovi: Směšné hadry, ale dře nejvíc ze všech

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Slova o směšném oblečení Lewise Hamiltona vyvolala v paddocku pořádný rozruch. Bývalý šéf týmů formule 1 Otmar Szafnauer se kvůli nim dostal do křížku se známým fotografem, nyní však svá kontroverzní vyjádření uvádí na pravou míru.
Ferrari si ponechá Lewise Hamiltona. Brit podepsal novou smlouvu.

Ferrari si ponechá Lewise Hamiltona. Brit podepsal novou smlouvu.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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