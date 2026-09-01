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Wolff vzpomíná na Hamiltonovu pole position v Singapuru

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Lewis Hamilton zajel při Velké ceně Singapuru 2018 jedno z nejslavnějších kvalifikačních kol v historii formule 1. Pro Tota Wolffa však bylo stejně výmluvné i to, co mu předcházelo – a to jak z hlediska Hamiltonovy osobnosti, tak Wolffova přístupu k vedení jezdců.
Wolff vzpomíná na Hamiltonovu pole position v Singapuru

Wolff vzpomíná na Hamiltonovu pole position v Singapuru

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