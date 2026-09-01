Wolff vzpomíná na Hamiltonovu pole position v Singapuru

Když Toto Wolff během Velké ceny Nizozemska v Zandvoortu uspořádal své každoroční setkání s vybranou skupinou nizozemských novinářů, jedním z témat bylo, jak může tým formule 1 dostat ze svého jezdce maximum a s tím související otázka, kolik volnosti by měl šéf týmu své hvězdě dopřát.
Nejaktuálnějším příkladem je Max Verstappen a značná svoboda, kterou mu Red Bull poskytuje – například pokud jde o jeho vlastní závodní tým nebo vytrvalostní závody, jako je čtyřiadvacetihodinovka na Nürburgringu. Jak je dobře známo, Nizozemec při těchto aktivitách používá Mercedes-AMG GT3. Otázkou ovšem zůstává, zda by jiný tým formule 1 – například Mercedes – někdy poskytl jezdci, jako je Verstappen, stejnou míru volnosti.
Když Wolff tuto otázku dostane, odpovídá téměř filozoficky. Podle něj musí šéf týmu vždy analyzovat, jakým způsobem může z konkrétního jezdce dostat maximální výkon, a proto se zároveň musí snažit pochopit jeho osobnost.
„Myslím, že každý tým je jiný, ale já se snažím především zjistit, co je tím faktorem, který v rámci naší struktury umožňuje jezdci být rychlý,“ uvedl Wolff.
„Jaké prostředí mu musíme vytvořit, abychom z něj dostali nejlepší možný výkon? Součástí toho je samozřejmě také jeho osobní pohoda, což je něco, na čem mi velmi záleží. Nikdy jsem jezdce nezavíral do nějakých škatulek a nikdy jsem jim neříkal: Takhle se musíš chovat.“
V případě Verstappena tato svoboda zahrnuje účast v jiných závodních sériích. Wolff si však okamžitě vybavil nejvýraznější příklad ze své vlastní kariéry šéfa týmu formule 1 – Hamiltonovu vášeň pro módu, především v období před Velkou cenou Singapuru 2018.
„Pamatuji si Lewise Hamiltona a jeho módní kolekci. Bylo to před závodem v Singapuru, myslím, že v roce 2018 nebo 2019, kdy uvedl svoji kolekci Tommy Hilfiger,“ vzpomínal Wolff.
„Měl módní přehlídku v Šanghaji a volal nám přes FaceTime. Byl vděčný za to, že Mercedes přešel od Bossu k Hilfigeru, protože mu to umožnilo vytvořit vlastní kolekci. Všechno nám ukazoval a říkal: Podívejte se, tohle je moje přehlídkové molo, tohle je moje kolekce. Nemůžu tomu uvěřit!“
Módní přehlídka v Šanghaji se konala 4. září, Hamilton se však poté nevydal rovnou do Singapuru. Mezitím měl totiž v programu ještě New York Fashion Week, kde měl svoji kolekci představit také ve Spojených státech.
„A potom letěl ze Šanghaje do Los Angeles nebo do New Yorku a absolvoval to tam,“ pokračoval Wolff. „Niki Lauda mi tehdy řekl: Nedokážu pochopit, jak mu tohle můžeš dovolit. Příští víkend závodíme v Singapuru, jak je vůbec něco takového možné?“
Kritika ještě zesílila poté, co se Hamiltonova cesta do Singapuru zkomplikovala a začalo být zřejmé, že na první technickou poradu dorazí pozdě.
„Lewis říkal, že ještě potřebuje nějakou zastávku v Londýně nebo někde, už si to ani přesně nepamatuji. Ve středu mi zavolal a řekl, že to bude hodně těsné a že ve čtvrtek možná dorazí až těsně před první technickou poradou. Odpověděl jsem mu: Udělej mi laskavost, protože už teď tady kvůli tobě schytávám spoustu kritiky za to, že v bláznivém oblečení obletíš celý svět! Pak mi ale zavolal znovu a řekl: Mám zpoždění, let se opozdil. A Niki na mě znovu: Opravdu nemůžu uvěřit, že mu tohle dovolíš.“
To, co následovalo, však podle Wolffa ukázalo dvě věci. Zaprvé jeho ochotu chránit své jezdce a poskytovat jim svobodu a zadruhé způsob, jakým mu Hamilton tuto důvěru následně splatil na trati.
„Když dorazil, řekl jsem mu: Lewisi, udělej mi laskavost. Já to tady za tebe vezmu, schytám veškerou kritiku od všech ostatních, ale hlavně mě tento víkend nezklam. Řekl: Rozumím. A právě tehdy zajel tu neuvěřitelnou pole position. Bylo to senzační kolo a potom vyhrál závod, když všem ostatním jednoduše ujel. Po závodě za mnou přišel a řekl: To byla docela dobrá dohoda, ne?“
Wolff se smíchem dodává, že od té chvíle už ani Lauda neměl s Hamiltonovými aktivitami mimo závodní trať problém, pokud nijak negativně neovlivňovaly jeho výkony.
„Niki mi potom řekl: Už to nikdy nebudu kritizovat, i kdyby před závodem letěl na Měsíc!“
Hamilton si v Singapuru vyjel pole position s náskokem více než tří desetin sekundy před Verstappenem a šesti desetin před svým rivalem v boji o titul Sebastianem Vettelem. Jezdec Mercedesu následně nedělní závod vyhrál s téměř devítisekundovým náskokem před Verstappenem a o něco více než měsíc později si v Mexiku zajistil svůj pátý titul mistra světa.