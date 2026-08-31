Lewisi, ty nejsi Schumacher. Od Ferrari přišla odpověď, kterou Hamilton slyšet nechtěl

- Hamilton měl při dostižení Leclerca o čtyři kola čerstvější pneumatiky
- Na třetího George Russella nakonec ztratil osm desetin sekundy
- Leclerc zajel do boxů až ve 43. kole, do té doby britského jezdce zdržoval
- Do závodu vstupoval Hamilton se ztrátou 53 bodů na vedoucího Kimiho Antonelliho, po něm to bylo 59
- Leclerc na čele šampionátu ztrácí 87 bodů
Srovnání, které Hamilton udělal sám
Britský jezdec po závodě neskrýval, co ho nejvíc mrzelo. Nešlo jen o vlastní tým, ale o to, jak rychle si se stejnou situací poradila konkurence.
Stříbrné šípy neváhaly a v závěru poslaly Russellovi pokyn, aby pustil Antonelliho, který přijel z boxů na čerstvějších pneumatikách. „Je těžké, když se díváte dopředu a vidíte dva jezdce Mercedesu, dostanou pokyn a je to hotové, provedou to okamžitě," uvedl Hamilton pro F1TV. „Pustili Kimiho a nechali ho jet dál. Já jsem byl na jiné strategii a tady to není stejné."
Předtím do vysílačky poslal jízlivý vzkaz o tom, že takhle se skvěle ztrácí čas. Za jeho tón se později veřejně omluvil.
Maranello není Brackley
Ceccarelli přiznal, že úplně nestranný není, protože Vasseura dobře zná a váží si ho. Jeho argument ovšem nestojí na sympatiích.
„U Ferrari je řízení jezdců těžší než u Mercedesu. V Maranellu je větší tlak. A to je zřejmé," prohlásil. Rozdíl vidí i v postavení obou šéfů. „Myslím, že pro Tota je podstatné, že je zároveň spolumajitelem týmu. Celý život byl ten, kdo rozhoduje, zatímco u Ferrari žijí pod tlakem, jaký nenajdete v žádném jiném týmu."
A přidal větu, kterou se dá popsat celá letošní sezona Scuderie. „Řídit dva plnokrevníky jako Lewise a Charlese není jednoduché."
Todt měl Schumachera, Vasseur nemá nikoho
Nejzajímavější část přišla, když Ceccarelli dostal otázku na Jeana Todta, tedy muže, který Ferrari vedl mezi lety 1994 a 2007 a rozhodoval jednoznačně ve prospěch Michaela Schumachera.
Podle mentálního kouče je srovnání nefér. „Jean měl bezpodmínečnou podporu prezidenta Luky di Montezemola a mohl počítat s plnou podporou technického ředitele Rosse Brawna," vysvětlil. „A nezapomínejme, že Michael Schumacher byl nesporně považován za jedničku, takže nebylo o čem debatovat."
Dnešní situace je jiná. „Vasseur takovou povahu nemá a možná ani nejsou podmínky pro tvrdou linii. Nepřekvapuje mě, že má přirozený sklon vztahy mezi jezdci zprostředkovávat a nebrzdit je," dodal.
Poslední argument je nejchladnější ze všech. Ferrari podle Ceccarelliho o titul mezi jezdci nebojuje, takže podobná rozhodnutí není proč vynucovat. Před letní přestávkou se ostatně psalo, že Scuderia považuje za realističtější pohár konstruktérů. A do Monzy, kde nasadí vylepšenou pohonnou jednotku, zbývá týden.