Ferrari nesmí pouze kopírovat ostatní: Lidé musí cítit podporuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ferrari nesmí pouze kopírovat ostatní: Lidé musí cítit podporu
Günther Steiner se vyjádřil k rozhořčeným rádiovým zprávám Lewise Hamiltona z Velké ceny Nizozemska. Podle...
Itálii čeká formulový svátek – Monza se zahalí do červené, zelené a bílé. Charles Leclerc a Lewis Hamilton...
Sezóna 2026 je již 77. sezónou šampionátu formule 1 a, včetně letošního roku, se Velká cena Itálie jela na...
Max Verstappen už více než 10 let dokončuje každý závod F1 na bodovaných pozicích. Od roku 2016 získal body...
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