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Ferrari nesmí pouze kopírovat ostatní: Lidé musí cítit podporu

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V probíhající sezóně je Ferrari v centru pozornosti už od zimních testů, protože jako první nasadilo rotující zadní křídlo, asi největší technologickou inovaci posledních let.
Ferrari nesmí pouze kopírovat ostatní: Lidé musí cítit podporu

Ferrari nesmí pouze kopírovat ostatní: Lidé musí cítit podporu

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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