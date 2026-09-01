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Vettel vzdá hold Schumacherovi. V Monze projede ikonické Ferrari

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Sebastian Vettel se po letech vrátí za volant Ferrari, aby si v Monze připomněl odkaz svého přítele a sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera. Společně s Rubensem Barrichellem projede legendární vůz F2002 po okruhu, kde Ferrari během Velké ceny Itálie oslaví jednu z nejvýraznějších kapitol kariéry Michaela Schumachera.
Vzpomínka na Schumachera ožije. Vettel usedne do jeho legendárního Ferrari.

Vzpomínka na Schumachera ožije. Vettel usedne do jeho legendárního Ferrari.

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