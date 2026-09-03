Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Discopříběh 2: Otevírání starých ran, potíže s propuštěnými trestanci a existenční problémy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oblíbená hudební komedie Discopříběh 2 vznikala v ulicích plných propuštěných trestanců. Natáčení odhalilo i kruté otevírání starých ran a podvod v dabingu.
Discopříběh 2

Discopříběh 2

Zdroj: FOTO:Zdeněk Vávra, distr. TV Nova
Reklama
Další články z BetterLife
Já to tedy beru, šéfe...: Zásahy hypochondrie a napjaté vztahy nezůstaly bez odezvy
Já to tedy beru, šéfe...: Zásahy hypochondrie a napjaté vztahy nezůstaly bez odezvy
Říká, že je jen unavený z práce? Pokud muž zároveň přibírá a ztrácí svaly, může tělo hlásit problém, tvrdí androlog
Říká, že je jen unavený z práce? Pokud muž zároveň přibírá a ztrácí svaly, může tělo hlásit problém, tvrdí androlog

Přetrvávající únava a ztráta libida trápí mnoho českých mužů. Často své potíže přisuzují stresu v práci,...

Co se stane, když v bankomatu zadáte opačně PIN?
Co se stane, když v bankomatu zadáte opačně PIN?

Opravdu zadáním opačného PIN kódu do bankomatu přivoláte policii? Revoluční systém existoval jen na papíře,...

Plechová kavalerie: Hanzlík nosil na krku podivného býčka, Dietl chtěl natočit kriminálku a produkci zasáhla smrt
Plechová kavalerie: Hanzlík nosil na krku podivného býčka, Dietl chtěl natočit kriminálku a produkci zasáhla smrt

Televizní seriál Plechová kavalerie vznikl jako vynucený kompromis. Filmařům při práci unikla řada...

Návrat smíchovské pátračky na obrazovky. Kriminálka Anděl bude lovit i kanibala
Návrat smíchovské pátračky na obrazovky. Kriminálka Anděl bude lovit i kanibala

Detektivní seriál Kriminálka Anděl se vrací na obrazovky s osmou řadou. Pražský vyšetřovací tým čekají...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

Všechny články tohoto autora →
BetterLife
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.