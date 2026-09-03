Počasí v Česku čeká další zvrat. Meteorologové prozradili dva termíny, kdy očekávat silné bouřky

První zářijové dny přinesly do Česka poměrně vysoké teploty, které na mnoha místech připomínaly spíše pokračování léta než začátek meteorologického podzimu. Stabilní charakter počasí však dlouho nevydrží. Během dalších dnů začne přibývat oblačnosti a postupně se přidají také srážky. Vývoj přitom nebude znamenat okamžitý přechod k chladnému podzimu. Teplejší dny se ještě vrátí, celkový trend ale ukazuje na větší proměnlivost počasí.
V pátek ještě teplo, sobota přinese změnu
Ve čtvrtek bude postupně přibývat oblačnosti, přičemž během dne se mohou zejména v Čechách objevit ojedinělé přeháňky nebo slabší déšť. Výraznější oteplení ještě přijde v pátek, kdy se nejvyšší denní teploty mohou pohybovat kolem 28 stupňů. Ani tentokrát však nepůjde o začátek delšího období stabilního letního počasí.
Podstatnější změna dorazí během soboty. Obloha bude převážně zatažená a srážky se objeví na větší části území. Místy se mohou přidat také bouřky. Společně s deštěm půjdou dolů i teploty a například celorepublikový výhled počítá s denními maximy přibližně kolem 23 stupňů.
Neděle bude chladnější, ale klidnější
Po deštivé sobotě by měla následovat podstatně klidnější neděle. Obloha bude většinou jasná až polojasná a srážky by měly ustoupit. Ráno se však mohou místy vytvořit mlhy. Zároveň bude znát ochlazení. Denní maxima se budou pohybovat přibližně kolem 21 stupňů a chladnější bude také ráno.
Začátek nového týdne přinese přechodné oteplení. V pondělí se mohou teploty znovu dostat přibližně k 25 stupňům a v úterý ještě o něco výše. Počasí ale začne být znovu proměnlivější a přibývat bude oblačnosti.
V polovině týdne teploty výrazně klesnou
Další výraznější změna se podle současného výhledu očekává kolem středy. Do Česka by se měly vrátit srážky a spolu s nimi také citelné ochlazení. Nejvyšší denní teploty mohou ve středu klesnout přibližně k 19 stupňům a podobně chladný charakter počasí může pokračovat také ve čtvrtek.
Začátek září tak nabídne poměrně rychlé střídání teplejších a chladnějších dnů. Přestože se teploty ještě několikrát dostanou výrazně nad 20 stupňů, stabilní letní počasí už bude postupně ustupovat. Také dlouhodobější výhled počítá s tím, že první zářijový týden bude teplotně nadprůměrný, v dalších týdnech by se ale teploty měly více přibližovat hodnotám obvyklým pro toto období.
chmi.cz