HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnes se vyplatí vědět i to, co ostatní považují za naprostou zbytečnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnes se vyplatí vědět i to, co ostatní považují za naprostou zbytečnost
Osmnáctiletý student Kobe si myslel, že jde o běžnou brigádu na stavbě. Netrpělivě počítal minuty do...
Plastová okna byla dlouhá léta jasnou volbou pro většinu stavebníků. Dnes se však stále více lidí obrací k...
Byla jsem si jistá, že dělám správnou věc. Když mě ten arogantní číšník celý večer ignoroval a pak mi ještě...
Představte si, že si v sychravém předvánočním dni odskočíte na obyčejný oběd. Když se vrátíte do své...
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