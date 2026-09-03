Muchová uvrhla Británii do depresí. Zápas na US Open trval ani ne hodinu a britská média mluví o ostudě

Středa 2. září, Louis Armstrong Stadium v New Yorku. Karolína Muchová podává v prvním gamu, Boulterová jí servis sebere a vede 1:0. Vypadá to na zápas. Pak Češka vyhraje jedenáct gemů v řadě a britská jednička neudrží ani jeden vlastní servis. Konečných 6:1, 6:0 přišlo tak rychle, že se diváci na tribunách nestihli ani pořádně usadit. A britský tisk začal skládat nekrology.
Statistiky, které bolí
Čísla z oficiální statistiky WTA vypadají jako chyba v Matrixu. Muchová vyhrála 53 z 78 odehraných bodů, tedy téměř 68 procent. Proměnila všech sedm brejkbolů, které si vypracovala. Sedm ze sedmi. Boulterová naopak na servisu předvedla osm dvojchyb, nezahrála jediné eso a za celý zápas trefila pouhé čtyři vítězné údery při jednadvaceti nevynucených chybách.
Britka sice v úvodním gamu ukázala, že umí brejkovat, a vytvořila si ještě jeden další brejkbol, celkově proměnila jeden ze tří. Jenže to bylo všechno. Od stavu 1:1 v prvním setu se zápas změnil v jednosměrku.
Co na to Británie
The Independent zápas označil za „nejhorší grandslamovou porážku kariéry“ Boulterové. The Guardian šel ještě dál, v titulku použil slovo „noční můra“ a v textu popsal výsledek jako „mučivý debakl 6:1, 6:0″, přičemž dodal, že Muchová Boulterovou „naprosto převálcovala“.
Sama Boulterová po zápase přiznala, že Muchová byla „lepší než já“, a mluvila o „špatném dni v práci“. Zároveň zmínila podmínky pod zataženou střechou Armstrongu, hluk publika a nezvyklou atmosféru, na kterou se nedokázala adaptovat. Třicetileté britské jedničce to ale těžko může sloužit jako alibi. Problém nebyl v prostředí. Problém byl na druhé straně sítě.
Forma, která děsí pavouk
Nejpůsobivější na celém příběhu není samotný výsledek, ale kontext. Muchová už v prvním kole porazila Kateřinu Krausovou 6:3, 6:0, rovněž za 58 minut. Po dvou zápasech na letošním US Open ztratila dohromady čtyři gamy. Čtyři.
Nasazená sedmička přitom v New Yorku pravidelně chodí daleko. Semifinále v letech 2023 a 2024, čtvrtfinále loni. Jenže vstup do turnaje 2026 je jiný: dominantnější, čistší, bezohlednější. Ještě před losem ji oficiální preview US Open řadilo mezi reálné semifinalistky horní poloviny pavouku vedle Pegulové, jako potenciální překážku pro Sabalenkovou.
Co přijde dál
Ve třetím kole čeká Muchovou domácí Emma Navarrová, nasazená šestadvacítka, která si cestu do třetího kola proklestila třísetovou bitvou s Caty McNallyovou (3:6, 6:2, 6:3). Američanka bude mít za sebou publikum. Muchová za sebou formu, která za dva zápasy nepustila víc než čtyři gamy.
V aktuálním žebříčku WTA drží Češka sedmé místo se 4 983 body. Při téhle kvalitě servisu a returnu je druhý týden realistické minimum. A pokud si udrží přesnost, s jakou rozebírala Boulterovou, bude to v horní polovině pavouku noční můra pro každou soupeřku, nejen pro britskou jedničku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář