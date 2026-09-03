MPSV vyčlení 100 milionů Kč na podporu lidí s autismem a jejich rodinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
MPSV vyčlení 100 milionů Kč na podporu lidí s autismem a jejich rodin
Švédská zbrojovka Saab uskutečnila první let dvoumístné varianty stíhačky Gripen E, označované jako Gripen...
Češi ve věku 16 až 30 let se do investování pouštějí častěji než starší generace. Nějaký investiční produkt...
Do otevřené výzvy programu Garant InvestEU se zapojilo šest bank, které patří k největším poskytovatelům...
Dynamický tarif od ČEZ Prodej využívá ve zkušebním režimu více než 1 000 domácností. Podle ČEZ dosahuje...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →