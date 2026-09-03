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MPSV vyčlení 100 milionů Kč na podporu lidí s autismem a jejich rodin

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Dennívýzva
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Na projekty určené lidem s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinám půjde z Operačního programu Zaměstnanost plus 100 milionů korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) už vyhlásilo příslušnou tematickou výzvu, do níž je možné podávat žádosti od 2. září do 23. listopadu 2026.
MPSV vyčlení 100 milionů Kč na podporu lidí s autismem a jejich rodin

MPSV vyčlení 100 milionů Kč na podporu lidí s autismem a jejich rodin

Zdroj: pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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