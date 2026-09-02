Říká, že je jen unavený z práce? Pokud muž zároveň přibírá a ztrácí svaly, může tělo hlásit problém, tvrdí androlog

Přetrvávající únava, nadváha a ztráta svalů trápí spoustu českých mužů. Androlog Jan Hiblbauer vidí za těmito problémy velmi často klesající hladinu testosteronu. Mnozí pacienti přitom podobné potíže mylně přisuzují stresu nebo náročnému pracovnímu tempu. Ve skutečnosti se jejich tělo potýká s nedostatkem stěžejního hormonu.
Skryté signály těla
Produkce mužského hormonu po třicátém roce života přirozeně klesá. Zpravidla jde o jedno až dvě procenta ročně. Muži pak řeší jednotlivé příznaky odděleně a hledají pro ně nejrůznější běžná vysvětlení. Vyčerpání svádějí na pracovní vytížení a přibírání na věk. Pokles se*uálního apetitu často vnímají jako výsledek partnerských neshod.
„Klinicky významný nedostatek testosteronu není vzácný. Symptomatický hypogonadismus postihuje přibližně pět až šest procent mužů ve věku třicet až devětašedesát let,“ říká vedoucí lékař programu Testosterone Restart Jan Hiblbauer z Medicom Clinic. Výskyt podle něj stoupá s věkem a u pacientů nad sedmdesát let dosahuje k dvaceti procentům. V Česku tak jde o desítky tisíc případů.
Dopady špatných návyků
K nižším hormonálním hodnotám podstatně přispívá obezita, nedostatek pohybu nebo chronický stres. Zásadní roli hraje také nekvalitní spánek, nadměrná konzumace alkoholu a kouření. U části pacientů se hladina propadne pod fyziologickou mez vlivem onemocnění. Typickým příkladem bývá cukrovka druhého typu. Tělo pak začne vysílat varovné signály a ozve se prostřednictvím zdravotních komplikací.
„Testosteron hraje zásadní roli při udržování svalové hmoty, hustoty kostí, správného metabolismu tuků, tvorby červených krvinek i psychické pohody,“ upozornil androlog. Deficit se projevuje chronickou únavou, nárůstem tuku v oblasti břicha i ztrátou libida. K tomu se přidává zhoršená koncentrace a náhlé změny nálady. Lidé tyto obtíže často považují za přirozenou součást stárnutí.
Hledání správné léčby
Řada mužů v takové situaci volí nákup volně prodejných doplňků stravy. Podobné preparáty sice slibují rychlé vyřešení problému, skutečnost bývá složitější. „Jejich účinnost u mužů se skutečným hormonálním deficitem nebyla spolehlivě prokázána. Jedinou cestou je odborné vyšetření zahrnující laboratorní odběry a posouzení celkového zdravotního stavu,“ vysvětlil lékař s tím, že správná diagnóza a terapie přináší výrazné zlepšení fyzické i psychické kondice.
Zájem o profesionální diagnostiku u nás v posledních letech roste. Pacienti o svých intimních problémech obvykle dlouho mlčí. Odbornou pomoc vyhledávají až ve chvíli vážného narušení partnerského života či kariéry.
Včasná návštěva ordinace přitom pomáhá zmírnit nepříjemné příznaky a odhaluje další související potíže. Cílená terapie neslouží jako prostředek proti stárnutí a nefunguje jako cesta k lepším sportovním výkonům. Zkušení specialisté ji nasazují výhradně pacientům s prokázaným deficitem.
Bezpečnost na prvním místě
Kolem této léčebné metody panuje řada mýtů. Pochybnosti se týkají především její celkové bezpečnosti. „U správně indikovaných pacientů nepředstavuje testosteronová terapie při pravidelném lékařském sledování zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací ani rakoviny prostaty,“ uzavřel Hiblbauer.
Doplnil k tomu, že naprosto klíčové zůstává vyloučení kontraindikací a průběžné krevní testy během celé léčby. Hormonální podpora proto nepatří do režimu samoléčby.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Jan Hiblbauer, Medicom clinic).