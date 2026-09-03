Lidl po varování stáhl z prodeje oblíbené konzervy: Zákazníkům slíbil, že se situace nebude opakovat

Lidl po varování stáhl z prodeje oblíbené konzervy: Zákazníkům slíbil, že se situace nebude opakovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lidl varuje své zákazníky před konzervami. Stahuje je z prodeje.
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