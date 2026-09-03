Alexander Hemala slaví 74 a stále žije se svou školní láskou. Z ruiny na kraji Prahy vytvořil domov pro velkou rodinu

Televizní hlasatel Alexander Hemala ve čtvrtek slaví čtyřiasedmdesáté narozeniny. Dlouhé roky patřil k nejvýraznějším tvářím televizní obrazovky, aktuálně si ale užívá poklidný důchod. Po boku manželky Vlasty tráví čas v domku na okraji Prahy a naplno se věnuje početné rodině.
Budování rodinného sídla na okraji Prahy
Začátky v současném bydlišti na severozápadním okraji Prahy nevypadaly vůbec idylicky. Na sklonku devadesátých let se rodina musela vystěhovat z bytu na pražské Hanspaulce, ze kterého nový majitel udělal kanceláře. Za získané odstupné pořídili nemovitost v Suchdole, která tehdy připomínala spíše ruinu. Vlasta Hemalová podle pamětníků po příjezdu seděla na kufru a opakovala, že se na takovém místě nedá vůbec žít.
Jediný použitelný prostor tvořila prostorná dílna. Hemala se pustil do změny dispozic přesně podle skutečných potřeb tehdy pětičlenné rodiny. Z bývalé dílny vybudoval velkou kuchyň s masivním stolem, rozpadající se přístavbu proměnil v ložnici s výhledem do zahrady a z pavučinami opředeného podkroví udělal malé dětské pokoje, kterým s oblibou říkal kuňábky. Interiér dnes netvoří žádná sterilní katalogová ukázka, domov zdobí starý masivní nábytek, obrazy, loutky a obyčejná dřevěná vinotéka.
Spolehlivost jako recept na manželství
S manželkou tvoří pár už více než padesát let. Znali se od školních let, nějakou dobu spolu chodili a následně uspořádali svatbu. Celoživotní partnerka má ráda společnost a manžela ochotně doprovází na taneční akce nebo divadelní premiéry. „Jsme spolu dlouho a doufám, že jsme spolu rádi, i přes ta léta,“ prozradil moderátor.
Doma si každý najde své oblíbené činnosti, kterým se rád věnuje. Manželka s oblibou čte knihy, Hemala preferuje dlouhé procházky v lese nebo sledování televize, což sám označuje za drobnou profesní deformaci.
Receptem na takto stabilní vztah je podle něj obyčejná spolehlivost. Nelíbí se mu dnešní trend, kdy lidé pomocí mobilních telefonů snadno a rychle ruší dříve smluvené plány. Samotní manželé zažili jediné delší odloučení v momentě, kdy partnerka odjela na dvouměsíční služební cestu do Vídně.
Televizní stereotyp a nové profesní výzvy
Na obrazovkách působil jako hlasatel od roku 1973 až do přelomu let 2005 a 2006. K mluvenému slovu měl blízko díky studiu žurnalistiky i otci Romanovi, který byl hercem. Své výstupy před pořady si mohl mírně upravovat, musel se ovšem držet dodaných redakčních faktů. Stereotypní fráze mu občas vadily, s nadsázkou zavzpomínal na časté televizní nastavování zrcadla, které mu časem opravdu lezlo na nervy.
Konec hlasatelské éry věděl s ročním předstihem a dostal tak prostor najít si nové uplatnění. Přijal nabídku do soukromého rádia a začal zkoušet i úplně nové projekty. Po Přemku Podlahovi přebral na nějaký čas moderování kutilského Receptáře a vyzkoušel si roli soutěžícího v taneční soutěži StarDance.
Aktuální televizní zábavu sleduje s lehkým údivem a některé reality show považuje za zcela bizarní. Rád se proto vrací k archivním pořadům na vzpomínkových kanálech a kriticky vnímá dnešní silný tlak na korektnost, kvůli kterému by se podle něj dnes už nemohly vysílat některé starší satirické formáty.
Role dědečka a rodinného taxikáře
Největší radost mu aktuálně dělá rodina. Se třemi dospělými dětmi, Andreou, Nikolou a Jakubem, mají celkem osm vnoučat. Hemala proto často funguje jako rodinný taxikář a pomáhá s odvozem a vyzvedáváním dětí ze škol a školek.
Volný čas tráví manželé rádi na venkovské chalupě nebo u vody. Doma pečují o svou malou suchdolskou zahradu, kterou tvoří primárně trávník a túje. Místo nevyžaduje složitou víkendovou údržbu a poskytuje ideální zázemí pro rodinná setkávání. Bývalý televizní hlasatel se díky tomu může naplno věnovat vnoučatům a drobným moderátorským povinnostem. Svou ženu považuje za nejlepšího kamaráda, se kterým dokáže občas vytvořit i mírně italskou domácnost plnou emocí.
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