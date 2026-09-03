Muradov dostane za jeden zápas miliony. Postaví se proti šesti mužům z jedné rodiny a jeho žena prozradila, co bude s penězi

1. srpna 2026 Makhmud Muradov zastavil Willa Fleuryho a navlékl si pás šampiona polotěžké váhy OKTAGONu. O pět týdnů později seděl na tiskovce úplně jiné organizace a vysvětloval, proč se chystá nastoupit proti členům rodiny Kotlárových, postupně, jednomu po druhém, v show formátu, který s klasickým MMA nemá společného víc než klec a rukavice. Důvod? Peníze, jaké česká bojová scéna dosud nenabídla.
Rekordní výplata, kterou nikdo přesně nevyčíslil
Muradov v rozhovoru pro iSport.cz řekl jediné konkrétní srovnání: dostane víc, než Karlos Vémola inkasoval za Eden. Vémola přitom svou edenovou odměnu popsal slovy „začíná dvojkou v eurech“, což při tehdejším kurzu odpovídalo zhruba pěti milionům korun. Muradovova částka má být vyšší. Jak moc, to nezaznělo.
Spekulace o deseti milionech korun promotér Jakub Jíra výslovně popřel pro Antiyoutuber.cz. Bezpečný závěr je tedy prostý: jde o řád několika milionů korun, o nejvyšší jednorázovou výplatu v historii česko-slovenského MMA. Přesné číslo ale zůstává zákulisním tajemstvím.
Společný účet, žádná předmanželská smlouva
Sabina Muradová v rozhovoru pro Super.cz otevřeně řekla dvě věci, které v kontextu milionové odměny překvapí. Za prvé: peníze z Muradovových zápasů jsou společné jmění manželů, pár hospodaří ze společného účtu. Za druhé: předmanželskou smlouvu nemají.
Výrok přišel ve chvíli, kdy se veřejně řeší rekordní honorář a manželství je čerstvé. Logika by velela majetek oddělit. Muradovovi ji vědomě ignorují a prezentují to jako gesto důvěry, ne jako opomenutí. Už dříve, v lednovém společném vyjádření pro TV Nova, vystupovali jako jeden tým: společná svatba, společný postup v pobytové kauze, společná komunikace. Miliony z G MMA do tohoto vzorce zapadají.
Šest Kotlárovců, ale ne naráz
Formát zápasu na turnaji G MMA 1: Samhain je záměrně netradiční. Muradov nemá stát proti šesti mužům současně; soupeři z rodu Kotlárových mají podle dosavadních vyjádření nastupovat postupně, jeden za druhým. Veřejně dostupná karta zatím jasně uvádí jen jméno Jana „Diega“ Kotlára. Mezi dalšími veřejně zmiňovanými účastníky figurují Lukáš, Jaroslav a Patrik Kotlár, finální seznam všech šesti ale organizace dosud nepublikovala.
Nejde o profesionální MMA zápasníky na Muradovově úrovni. Kotlárové jsou spíš postavy z freak-fightové periferie s minimální sportovní historií. Muradov to ví a nijak to neskrývá. Sám mluví o „show“ a „práci“. Čerstvý šampion s rekordem 30-8 proti amatérům z jedné rodiny, sportovní napětí tu nehledejte.
Proč to dává smysl právě teď
Celou akci pořádá nová značka G MMA promotéra Jíry, který ji staví jako alternativu k zavedeným ligám. Na kartě prvního turnaje se vedle Muradova objevují týmové formáty, speciální pravidla a show obsah. Jíra potřeboval hvězdu, která přitáhne pozornost. Muradov potřeboval jednorázovou výplatu, která překoná cokoli, co mu domácí scéna dosud nabídla.
Klíčový detail je podle nás právě načasování. Muradov nejde do G MMA jako vyhaslý veterán hledající poslední výplatu. Jde tam jako aktivní šampion OKTAGONu, na vrcholu domácí kariéry. Tím roste i cenovka, a tím je kontrast mezi sportovní kredibilitou a freak-show formátem ostřejší.
Kdy, kde a za kolik
Turnaj G MMA 1: Samhain je naplánovaný na sobotu 31. října 2026 od 18:00 v pražské Nové Spirále. Vstupenky startují na 1 999 Kč a jsou v prodeji přes gmma.cz. Organizace počítá i s placeným online přenosem, konkrétní cenu a platformu ale zatím nezveřejnila.
Muradov si z halloweenského večera odnese rekordní českou výplatu. Sabina Muradová už ví, kam peníze půjdou, na společný účet, bez smlouvy, bez pojistek. V bojovém sportu, kde se kariéry měří na jednotky let, je to sázka na důvěru s docela vysokým vkladem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta