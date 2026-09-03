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Muradov dostane za jeden zápas miliony. Postaví se proti šesti mužům z jedné rodiny a jeho žena prozradila, co bude s penězi

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Čerstvý šampion OKTAGONu půjde proti šesti mužům z jedné rodiny. Doma přitom nemají předmanželskou smlouvu.
Muradov dostane za jeden zápas miliony. Postaví se proti šesti mužům z jedné rodiny a jeho žena prozradila, co bude s penězi

Muradov dostane za jeden zápas miliony. Postaví se proti šesti mužům z jedné rodiny a jeho žena prozradila, co bude s penězi

Zdroj: Oktagon MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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