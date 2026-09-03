Kate dostala nejtěžší úkol v královské rodině. Má usmířit Williama s Harrym, kteří spolu roky neprohodili ani slovo

Od září 2022, kdy Alžběta II. odešla, byli William a Harry podle The New York Times ve stejné místnosti jen při korunovaci v květnu 2023 a na pietní akci za lorda Fellowese v srpnu 2024. Ani jednou spolu zjevně nepromluvili. Teď, když se Sussexovi koncem srpna 2026 přestěhovali zpět do Británie, se v okolí magazínu People objevila citace, která dává celému příběhu nový rozměr: Catherine „by mohla vstoupit do té trhliny a pokusit se pomoci“, tedy otevřít cestu k prvnímu soukromému kontaktu. Nejde o oficiální pověření od paláce ani od krále. Jde o možnou vlastní iniciativu ženy, která zná Williama líp než kdokoli jiný.
Proč je tohle nejtěžší mise v rodině
Spor mezi bratry dávno přerostl běžnou sourozeneckou hádku. Harry v lednu 2023 v rozhovoru pro CBS News popsal fyzickou potyčku s Williamem. Tvrdil, že William i Kate přistupovali k Meghan s předsudky „prakticky od začátku“. Následovaly tři mediální bomby: rozhovor s Oprah, netflixová série a autobiografie Spare, a každá z nich odhalila další vrstvu soukromých rodinných momentů.
Na Williamově straně se podle zdrojů napojených na People usadil hluboký pocit zrady. Ne kvůli jedné konkrétní scéně, ale kvůli ztrátě důvěry, že cokoliv řečeného mezi čtyřma očima zůstane mezi čtyřma očima. Zdroje z léta 2026 popisují vztah výrazy „naprosto rozbitý“ a „nulový kontakt“. Kensingtonský palác k tématu důsledně mlčí.
A právě do tohoto vakua by měla vstoupit Kate.
Dva bratři, dva úplně jiné příběhy
Kontrast je zarážející. Zatímco vztah Harryho s Williamem zůstává zamrzlý, linka k otci se pohnula. Ještě v květnu 2025 Harry v rozhovoru pro BBC říkal, že s králem nemluví. O čtrnáct měsíců později, v červenci 2026, Karel hostil Harryho, Meghan i děti v Highgrove. AP psala, že král vítá možnost vídat Sussexovy častěji v soukromí.
U Williama nic takového. Žádné pozvání, žádný komentář, žádný signál. Královský biograf Robert Jobson to shrnul jednou větou: král nemůže přikázat následníkovi, aby odpustil. Karel může smíření přát. Nařídit ho nemůže.
Proto se pozornost obrací ke Kate. Ne proto, že by měla vyšší autoritu než panovník, ale proto, že má přístup, který nemá nikdo jiný. Je Williamova partnerka, matka jeho dětí, a podle květnové titulní story People člověk, bez kterého by budoucnost monarchie vypadala jinak. William a Catherine „nesou celou tu věc“, citoval magazín zdroj z paláce.
Co změnil návrat Sussexových
Dne 26. srpna 2026 přistáli Harry, Meghan a jejich děti v Británii. Děti nastoupily do britské školy. Rodina se usadila v soukromém, nekrálovském bydlení mimo Londýn. Na jejich oficiálním postavení se nic nezměnilo: od roku 2020 nejsou pracujícími členy královské rodiny a Buckinghamský palác v únoru 2021 potvrdil, že se to měnit nebude.
Ale změnila se logistika. Poprvé za roky žijí oba bratři ve stejné zemi. Existuje fyzická možnost setkání: na rodinné oslavě, při návštěvě otce, na státní akci. Zasvěcený zdroj pro People to nazval „nejlepší příležitostí za poslední roky“.
Příležitost ovšem není totéž co ochota. Kolem informovanosti Williama o návratu panují rozpory:
- BBC a ITV uvádějí, že král byl zpraven až v neděli před zveřejněním a Kensingtonský palác věc nekomentoval.
- Daily Mail přes zdroj blízký Harrymu tvrdí, že William o plánu věděl asi šest měsíců.
Pevně doložené je hlavně jedno: William veřejně nereagoval.
Co by Kate musela překonat
Pokud by se Catherine skutečně pokusila o zprostředkování, nešlo by o veřejné gesto. Žádné společné foto, žádné prohlášení. Podle dostupných zdrojů by šlo o tiché otevření soukromého kanálu: telefonát, zprávu, možná neformální setkání bez kamer.
Překážky, které jsme se v Reakci VIPŽivot rozhodli připomenout, jsou ale konkrétní:
- Ztráta důvěry. William se podle zdrojů obává, že cokoliv řečeného se může objevit v dalším rozhovoru nebo knize.
- Žádný posun na jeho straně. Od korunovace v květnu 2023 není doložený jediný moment, kdy by William naznačil ochotu k dialogu.
- Riziko pro Kate samotnou. Jakýkoli pokus, který by William vnímal jako tlak, by mohl zatížit i jejich vlastní vztah. Proto by musel být maximálně opatrný a čistě neveřejný.
Podle nás je právě tohle jádro celého příběhu. Nejde o to, jestli Kate „dostala úkol“. Jde o to, že je jediný člověk, který by ho vůbec mohl zkusit splnit, a zároveň má nejvíc co ztratit, pokud to nevyjde.
Smíření neznamená návrat
I kdyby se bratři jednoho dne sešli a promluvili, na postavení Sussexových v monarchii by se to automaticky neprojevilo. Harry a Meghan zůstávají mimo pracovní jádro královské rodiny. Návrat do Británie není návrat do paláce.
Ale pro tři děti (George, Charlotte, Louise na jedné straně, Archie a Lilibet na druhé) by to znamenalo šanci poznat své bratrance a sestřenice. A možná právě tohle je argument, který by na Williama mohl jednou zabrat víc než jakákoli diplomatická mise.
Dveře jsou zatím zavřené. Klíč má ale jen jeden člověk. A ten člověk s Williamem sdílí ložnici, ne trůnní sál.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová