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Dobrá Voda: Mrkvička přišel na plac opilý, Vaculík skákal z kufru Čajky a Dlouhý po pádu zase oschl

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Kultovní seriál Dobrá Voda ukrývá neobvyklé filmařské momenty. Za úspěchem stojí trik s kufrem luxusního vozu i skutečná opilost herce před kamerou.
Dobrá voda

Dobrá voda

Zdroj: FOTO:Roman Vácha / distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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