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Plechová kavalerie: Hanzlík nosil na krku podivného býčka, Dietl chtěl natočit kriminálku a produkci zasáhla smrt

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Televizní seriál Plechová kavalerie vznikl jako vynucený kompromis. Filmařům při práci unikla řada úsměvných chyb a v jednom záběru zbyl i původní herec.
Plechová kavalerie

Plechová kavalerie

Zdroj: FOTO:Vlastimil Malaska / distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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