Taťána Kuchařová učinila se svým pohledným manželem životní rozhodnutí: Jejich nový luxusní byt stál 20 milionů

Ještě než proběhla utajená svatba, udělali Taťána Kuchařová a Ondřej Havlíček krok, který je možná výmluvnější než samotný obřad. Na Smíchově si společně pořídili byt.
Taťána Kuchařová právě vstoupila do nové životní etapy. Jak nám na In-Lifestyle nemohlo uniknout, bývalá Miss World se podruhé provdala a svého nového manžela Ondřeje Havlíčka přitom dokázala dlouhé měsíce držet mimo pozornost veřejnosti. Právě to je na jejím novém vztahu možná nejzajímavější. Po velmi veřejném a nakonec také bolestivém manželství s Ondřejem Brzobohatým tentokrát Kuchařová zvolila úplně jiný přístup. Nejdřív si svůj vztah žila po svém a teprve ve chvíli, kdy se rozhodla, že je čas, pustila část svého soukromí i k veřejnosti.
Tajná láska vyústila ve svatbu
Kuchařová se za Ondřeje Havlíčka provdala poslední srpnovou sobotu na zámku v Opočně. Svatba tak přišla jako vyvrcholení vztahu, o kterém se dlouho prakticky nic nevědělo. Veřejnost netušila, kdo je jejím partnerem ani jak dlouho spolu dvojice skutečně je. Podle zdroje blízkého páru, který citoval deník Expres, Kuchařová partnera před veřejností záměrně chránila. Roli v tom měla hrát nejen její předchozí soudní válka s Brzobohatým, ale také skutečnost, že Havlíček jako zubař není na podobný mediální zájem zvyklý.
V tom je oproti jejímu předchozímu vztahu poměrně výrazný rozdíl. Tentokrát Kuchařová nemusela veřejnosti nic dokazovat ani průběžně ukazovat, jak její vztah vypadá. O to větší význam pak má skutečnost, že nakonec do manželství skutečně vstoupila. Jejím novým manželem je lékař Ondřej Havlíček, který se věnuje stomatologii a je majitelem stomatologické kliniky DekaDent. Jeho jméno je spojeno také s Nadací Krása pomoci, v jejíž správní radě od loňského podzimu působí. Předsedkyní správní rady je právě Kuchařová, takže dvojice se znala a spolupracovala delší dobu ještě předtím, než svůj vztah veřejně přiznala.
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Když pak Kuchařová svatbu oznámila, nepotřebovala kolem ní vytvářet velké divadlo. Několika fotografiemi a stručným vzkazem na Instagramu dala jednoduše najevo, že s Havlíčkem vstupují do další kapitoly společného života. Ona střídmost k jejich dosavadnímu příběhu sedí nejvíc. Vztah, který začal v soukromí, zůstal mimo hlavní pozornost médií i ve chvíli, kdy už byl zjevně velmi vážný.
Společný byt jako další důkaz, že nešlo o krátký románek
Ještě před svatbou udělali Kuchařová s Havlíčkem další zásadní krok. Letos na jaře, konkrétně v březnu, si pořídili společný byt v ulici Jindřicha Plachty na Smíchově. Podle informací deníku Blesk je vyšel na 19 340 000 korun. Na nemovitosti mají mít oba polovinu a podle dostupných údajů byla větší část kupní ceny financována hypotečním úvěrem.
Není přitom bez zajímavosti, že právě Smíchov má pro Kuchařovou svou vlastní minulost. V této části Prahy totiž v minulosti žila také s prvním manželem Ondřejem Brzobohatým. S hudebníkem se vzali v červnu 2016, jejich manželství však skončilo rozchodem oznámeným na konci roku 2021 a následným rozvodem v roce 2022. Po rozpadu vztahu se mezi bývalými manžely rozhořely veřejně propírané spory, které se v různých podobách dostávaly do médií i v dalších letech.
Dnes tak Kuchařová začíná na stejném místě vlastně úplně jiný příběh. Zatímco její předchozí manželství se postupně stalo předmětem veřejného zájmu a jejich vzájemné spory se probíraly doslova před zraky veřejnosti, tentokrát si modelka dokázala soukromí dlouho uhlídat. A společný byt, svatba a několik fotografií odhalují spíš výsledek než průběžný vývoj jejich vztahu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Taťána Kuchařová si s novým manželem pořídila byt za téměř 20 milionů: Na Smíchově přitom už bydlela byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.