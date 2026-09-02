Já to tedy beru, šéfe...: Zásahy hypochondrie a napjaté vztahy nezůstaly bez odezvy

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Já to tedy beru, šéfe...: Zásahy hypochondrie a napjaté vztahy nezůstaly bez odezvyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Oblíbená komedie Já to tedy beru, šéfe...! v sobě skrývá tajemství falešného infarktu Luďka Soboty i podvod s dabingem nemocné Míly Myslíkové.
Já to tedy beru, šéfe...!
Zdroj: FOTO:Karel Ješátko/Vladimír Souček, distr. FILMBOX+
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